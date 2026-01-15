Sáng nay (15/1), UBND TP Hải Phòng chính thức phát lệnh khởi công 3 dự án KCN trọng điểm. Với quy mô lớn, các dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố sau sáp nhập.

Đây là sự kiện kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cụ thể hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh tầm cỡ khu vực.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sân bay Tiên Lãng - Khu B.

Nổi bật nhất trong đợt khởi công này là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1 do Công ty Cổ phần Phát triển xanh bền vững Châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại xã Hùng Thắng, có quy mô 596,78 ha với tổng vốn đầu tư 13.061 tỷ đồng, xây dựng theo mô hình KCN sinh thái, công nghệ cao.

KCN Tiên Lãng 1 không chỉ sở hữu vị trí chiến lược kết nối giao thông thuận lợi mà còn được quy hoạch bài bản để đón làn sóng đầu tư FDI chất lượng cao, trở thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế thành phố trong giai đoạn 2026–2030.

Đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1.

Cùng thời gian, tại xã Vĩnh Bảo và Vĩnh Hải cũng diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vinh Quang (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 226,01 ha với tổng mức đầu tư 3.550,804 tỷ đồng. Đây được coi là dự án mang tính "đòn bẩy", thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của khu vực Vĩnh Bảo từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.

Với định hướng ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, ít phát thải, khi đi vào hoạt động ổn định, KCN Vinh Quang dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 7.691 tỷ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 1.187 tỷ đồng.

Đặc biệt, dự án sẽ giải quyết bài toán việc làm cho khoảng 9.500 lao động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập và đời sống người dân địa phương.

Cùng với 2 dự án trên, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại xã Chấn Hưng do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp C.E.O làm đầu tư cũng được khởi công.

Đây là công trình nằm cận kề quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng trong tương lai, có quy mô 186,49 ha với tổng vốn đầu tư 2.275,372 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch theo hướng KCN đô thị - dịch vụ hiện đại, đón đầu tiềm năng phát triển logistics hàng không và cảng biển, tạo tiền đề vững chắc cho việc hình thành Khu thương mại tự do thế hệ mới theo tinh thần Nghị quyết 108 của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh vị thế của Hải Phòng ngày nay là thành phố cảng biển lớn, hiện đại với quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc. Việc đồng loạt khởi công 3 Dự án khu công nghiệp lớn ngay trong những ngày đầu năm 2026 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu hứa danh dự sẽ luôn đảm bảo môi trường trong sạch nhất, thủ tục ngắn gọn nhất để các doanh nghiệp chọn Hải Phòng là vùng đất tiềm năng để đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt ghi nhận nỗ lực vượt bậc của các Sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để hoàn thiện thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn. Chủ tịch UBND thành phố gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng đã sát cánh cùng thành phố trong thực hiện dự án này theo đúng tinh thần “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, để dự án đủ điều kiện khởi công.

Đặt niềm tin vào tương lai, Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng các dự án sẽ về đích đúng tiến độ, trở thành những hình mẫu về KCN xanh, sinh thái.

Đây là những dự án có tính đột phá, mở rộng không gian kinh tế cho Hải Phòng mới.

Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, ông Lê Ngọc Châu chia sẻ: "Tôi mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng chọn Hải Phòng là điểm đến thành công, tiếp tục quan tâm mở rộng đầu tư và giới thiệu thêm nhiều đối tác chiến lược đến với thành phố của chúng tôi, cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển, văn minh, bền vững".