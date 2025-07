Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 22/7 cho biết vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH thương mại Minh Khương (TPHCM) đối với 8 sản phẩm nhãn Image và Image Skincare, đều do Image International Manufacturing, LLC sản xuất.

8 sản phẩm do Công ty TNHH thương mại Minh Khương đưa ra thị trường bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố. Nguồn: Cục Quản lý Dược

Trước đó, Cục cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết lý do thu hồi là nhãn các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

5 lô sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc. Nguồn: Cục Quản lý Dược

Cụ thể, tại lô LOT 24L06H1 của sản phẩm sữa rửa mặt cho da dầu mụn Clear Cell Salicylic Gel Cleanser - Chai 177ml nhãn hàng Image Skincare, nhãn phụ sử dụng các cụm từ gây hiểu nhầm là thuốc như: Kháng khuẩn, đảm bảo tính toàn vẹn hàng rào bảo vệ.

Hay nhãn phụ trên lô 8G4N02 của sản phẩm Kem dưỡng da tay và toàn thân Vital Hydrating Hand and Body lotion - Chai 170g (nhãn Image) ghi "chống oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi", gây hiểu nhầm là thuốc.

Nhãn phụ trên lô 450 4C của sản phẩm kem chống lão hóa The Max Crème (hộp 48g), chứa các cụm từ: "làm lành tổn thương, chậm quá trình lão hóa", gây hiểu nhầm là thuốc.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 8 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là nhãn chính của sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trong 8 lô này, ngoài 5 lô của 5 sản phẩm như ảnh trên, còn có 3 lô của 3 sản phẩm thuộc nhãn hàng Image Skincare, gồm: Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết Iluma Intense Exfoliating Cleanser - Chai 113g, số lô 5055C; Sữa rửa mặt chống lão hóa Ageless Toltal Facial Cleanser - Chai 177ml, số lô 24C05B2; dung dịch làm sáng da nám IPeel Lightening Lift Peel Forte - Chai 118ml, số lô 024F01.

Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 8 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; Thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm; xử lý các đơn vị vi phạm.

Trên các website, sàn thương mại điện tử, các sản phẩm này được bán với giá khá cao. Ví dụ kem Vital C Hydrating Hand and Body Lotion 170g được bán hơn 1,6 triệu đồng; Sữa rửa mặt Iluma Intense Exfoliating Cleanser - Chai 113g được bán giá từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng; kem chống lão hoá The Max Crème (hộp 48g) được bán giá khoảng 3,6 triệu đồng...

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH thương mại Minh Khương trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 21/7. Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại Minh Khương đứng tên công bố được nộp trước ngày 21/7 sẽ không còn giá trị.