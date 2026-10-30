Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong nước như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa cùng các nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài tham dự Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 ở tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 30/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Sự kiện hứa hẹn nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt – Lâm Đồng với công chúng yêu nghệ thuật và du khách trong nước, quốc tế.

Quan cảnh buổi họp báo Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026.

Theo ban tổ chức, Chương trình Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 buổi biểu diễn. Buổi khai mạc dự kiến từ 17h đến 22h ngày 6/11 tại quảng trường Lâm Viên, mở cửa miễn phí.

Đến ngày 7/11, chương trình sẽ diễn ra tại trước rạp 3-4, khu Hòa Bình.

Lễ hội sẽ khép lại vào ngày 8/11 tại khuôn viên dự án Haus Da Lat với một chương trình dành riêng cho khách mời.

Ban tổ chức cũng cho biết thêm, lễ hội sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam.

Sự kiện còn có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trong nước như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa.

Sự gặp gỡ giữa các nghệ sĩ, phong cách biểu diễn và truyền thống âm nhạc khác nhau sẽ tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng, đồng thời giới thiệu sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Giao lưu văn hóa, khám phá Đà Lạt qua âm nhạc

Tại họp báo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một phần của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Sự kiện không chỉ mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc với sự giao lưu của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mà còn thể hiện định hướng phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, phát huy vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến và mở rộng giao lưu quốc tế.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo ông Tuấn, Lễ hội nhạc Jazz 2026 là nỗ lực để đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, tạo trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng năng động và sáng tạo. Sự kiện không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, mà còn là dịp phát huy giá trị sáng tạo âm nhạc, tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế và quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Lâm Đồng. Do đó, chất lượng nghệ thuật, tính chuyên nghiệp trong tổ chức và sự an toàn, thuận tiện cho người dân, du khách phải được ưu tiên hàng đầu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam, chia sẻ: Jazz không chỉ là nhạc nước ngoài mà đã có mặt ở Việt Nam từ lâu, gắn liền với nhiều nghệ sĩ. Nhiều nhạc sĩ Việt, như Trịnh Công Sơn và Phạm Duy, đã sáng tác dựa trên ảnh hưởng của jazz và blues. Ông kỳ vọng lễ hội sẽ giữ chân khán giả suốt ba ngày cuối tuần, cho phép họ trải nghiệm Đà Lạt qua các hoạt động như uống cà phê, tham quan và thưởng thức nhạc mỗi tối.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam tại Đà Lạt được xem là bước khởi đầu cho việc phát triển văn hóa và nghệ thuật, góp phần xây dựng Đà Lạt thành thành phố sáng tạo năng động và nâng cao hình ảnh Lâm Đồng trong mạng lưới du lịch quốc tế.

Xuân Ngọc