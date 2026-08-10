Nếu thị giác là yếu tố khiến công chúng ấn tượng đầu tiên về “Van Gogh Timeless”, thì tiếp theo, chính âm thanh sẽ đưa hành trình thưởng thức triển lãm này trở thành một trải nghiệm trọn vẹn.

Khi tần số âm thanh dẫn lối cho những rung cảm sâu lắng

Trên bản đồ nghệ thuật tương tác quốc tế, dòng chảy thưởng lãm đang dần dịch chuyển từ sự hào nhoáng đến những màn trình diễn có chiều sâu. Ở đó người ta tìm kiếm sự thư thái, một khoảng lặng thực sự, nơi nghệ thuật có thể vỗ về và đối thoại với tâm trí.

Bằng việc cá nhân hóa trải nghiệm thính giác của từng người xem, triển lãm “Van Gogh Timeless” sẽ khiến người xem vỡ òa khi thị giác được rót đầy bằng không gian trình chiếu 360 độ, và bên tai nhẹ nhàng vang lên những âm thanh được thiết kế riêng, với mức tần số tính toán riêng cho mỗi hành trình.

Theo đơn vị tổ chức Emerart, toàn bộ thiết kế âm thanh của triển lãm được xây dựng cho một kịch bản trải nghiệm kỹ lưỡng. Điểm nhấn đắt giá tạo nên sự khác biệt của dự án nằm ở kỹ thuật sóng âm Solfeggio với sự sóng đôi giữa hai tần số 432Hz và 528Hz. Tần số 432Hz tựa như nhịp thở nguyên bản của tự nhiên có khả năng xoa dịu hệ thần kinh và xua tan những luồng căng thẳng dồn nén. Trong khi đó, sóng 528Hz lại mang năng lượng của sự phục hồi, gợi mở sự an yên từ tận đáy lòng.

Ở Van Gogh Timeless, các lớp thanh âm không được sử dụng như một hiệu ứng minh họa đơn thuần. Thay vào đó, chúng được thiết kế để song hành cùng ánh sáng, màu sắc và chuyển động, góp phần tạo nên nhịp điệu cảm xúc xuyên suốt toàn bộ hành trình trải nghiệm.

Những hình ảnh ấn tượng xuất hiện trong trailer “Van Gogh Timeless”

Một tuyệt phẩm trải nghiệm đa giác quan

Toàn bộ trải nghiệm của Van Gogh Timeless được phát triển như một thước phim đa giác quan trên không gian gần 4.000m², nơi ánh sáng, công nghệ trình chiếu 360 độ, hệ thống cảm biến tương tác, thiết kế không gian và các lớp hương thơm được phối hợp thành một tổng thể.

Tại Van Gogh Timeless, trải nghiệm sẽ bắt đầu từ cánh cổng Gate of Isis - điểm mở đầu cho cuộc đối thoại giữa hội họa kinh điển và công nghệ đương đại. Từ đây, ánh sáng, âm thanh và hình ảnh sẽ lần lượt dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt toàn trình trải nghiệm. Mỗi không gian đều có ngôn ngữ cảm xúc riêng nhưng vẫn nằm trong cùng một hành trình: đưa người xem bước vào thế giới nội tâm của Vincent Van Gogh.

Theo Emerart, quy mô trải nghiệm này thuộc nhóm dẫn đầu châu Á và gấp đôi tiêu chuẩn của nhiều triển lãm nghệ thuật tương tác quốc tế. Điều đó cũng cho thấy tầm nhìn của dự án không chỉ là tái hiện các kiệt tác Van Gogh bằng công nghệ, mà là kiến tạo một cách tiếp cận mới với nghệ thuật: Bản quyền, tinh hoa nhưng sống động và gần với công chúng.

Ở đó, nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn mở ra không gian đối thoại và kết nối với chính mình.

Khi thanh âm tần số chữa lành hòa làm một với sắc màu Van Gogh, mọi sự ồn ào của phố thị nhường chỗ cho cuộc đối thoại đa sắc trong tâm hồn.

Cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ độc quyền ABBank, Emerart và ABBank đã thành công đặt tại Hà Nội một triển lãm bản quyền tương tác đa giác quan chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là cách hai đơn vị song hành tạo nên trải nghiệm tích cực cho công chúng. Với riêng ABBank, triển lãm Van Gogh Timeless là một cách mới để hiện thực hóa định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc", thông qua việc đầu tư cho những giá trị văn hóa và trải nghiệm có chiều sâu, bên cạnh cốt lõi là các giải pháp tài chính và ngân hàng số.

Cuối cùng, đối với những người yêu nghệ thuật, lời đáp cho câu hỏi "liệu một bức tranh có thể được lắng nghe?" sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi chính mình tới với Van Gogh Timeless - nơi ánh sáng, âm thanh và hội họa cùng cất tiếng. Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến Van Gogh Timeless trở thành một trong những điểm hẹn văn hóa được mong chờ nhất tại Hà Nội trong năm nay.

Thông tin đặt vé “Van Gogh Timeless”: Kênh mở bán vé: Từ 8/8/2026 trên app ABBank. Nhà tài trợ độc quyền ABBank dành tặng ngay khung tranh Starry Night cho tất cả khách hàng mua vé qua App ABBank. Thời gian triển lãm: Đến tháng 2/2027 Địa điểm: Tầng 1, UDIC Westlake Building, đường Võ Chí Công, Hà Nội. Giá vé: § Hạng vé Quang Phổ (Standard) - Khởi đầu hành trình: từ 450.000 đồng/vé § Hạng vé Mặt Trời (VIP) - Tái tạo năng lượng và chữa lành: từ 900.000 đồng/vé § Hạng vé Ánh Sáng (Luxury) - Đặc quyền mở khóa toàn bộ triển lãm: từ 1.200.000 đồng/vé § Đặc biệt: Trẻ em (dưới 1m): miễn phí; Người cao tuổi (trên 60 tuổi) và người có công với Cách mạng: giảm ngay 50% Theo dõi fanpage Van Gogh Timeless - Van Gogh Xuyên không để được hướng dẫn và cập nhật các thông tin mới nhất về triển lãm.

(Nguồn: ABBank)