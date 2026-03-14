Một cuộc gọi bất ngờ với lời đề nghị mua lại tên miền giá 60 triệu NDT (khoảng 231 tỷ đồng) nghe như cơ hội đổi đời. Thế nhưng, sau khi chuyển trước 4 triệu NDT tiền “phí thủ tục” (khoảng 15,4 tỷ đồng), chủ sở hữu mới phát hiện toàn bộ thương vụ chỉ là màn kịch lừa đảo được dàn dựng bài bản.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về rủi ro trong thị trường tài sản số - lĩnh vực đang được nhiều người coi là “mảnh đất vàng” thời kinh tế internet.

Khi tên miền trở thành ‘tài sản bạc tỷ’

Trong kỷ nguyên số, tên miền không chỉ là địa chỉ website mà còn được xem là tài sản có giá trị thương mại.

Với doanh nghiệp, một tên miền ngắn gọn, dễ nhớ có thể tạo lợi thế cạnh tranh lớn. Trên thế giới từng ghi nhận nhiều thương vụ mua bán tên miền trị giá hàng triệu USD.

Nhóm đối tượng dựng kịch bản chào mua tên miền giá ‘khủng’ để lừa nạn nhân chuyển tiền phí, sau đó cắt đứt liên lạc. Ảnh minh họa: Baidu

Chính vì vậy, không ít cá nhân nắm giữ tên miền đẹp kỳ vọng vào khả năng bán lại với giá cao. Tâm lý “giữ hàng chờ giá” khá phổ biến, đặc biệt khi thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh.

Trong vụ việc nêu trên, chủ sở hữu được liên hệ bởi người tự xưng đại diện một công ty đầu tư internet. Đối phương đề nghị mua lại tên miền với giá 60 triệu NDT.

Mức giá này cao hơn rất nhiều so với mặt bằng thông thường nhưng lại được “bọc” trong vỏ bọc doanh nghiệp chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng, hợp đồng bài bản.

Kịch bản dựng sẵn, con mồi bị ‘vây’

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, nhóm đối tượng đã thu thập hoặc mua dữ liệu người sở hữu tên miền trên mạng. Sau khi sàng lọc mục tiêu tiềm năng, chúng bắt đầu triển khai kịch bản.

Các thành viên trong đường dây phân vai rõ ràng: người đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng, người làm môi giới, người xưng là giám đốc công ty thu mua… Chuỗi trao đổi được thực hiện bài bản nhằm tạo lòng tin tuyệt đối.

Sau nhiều vòng đàm phán, bên “mua” đưa ra yêu cầu hoàn tất hồ sơ pháp lý và thẩm định giá trị tên miền trước khi ký hợp đồng chính thức. Các khoản phí gồm phí đánh giá, phí kiểm định, phí dịch vụ… với tổng số tiền 4 triệu NDT (khoảng 15,4 tỷ đồng).

Tin rằng mình đang ở rất gần “thương vụ 231 tỷ đồng”, nạn nhân đã chuyển tiền. Ngay sau đó, toàn bộ liên lạc bị cắt đứt, tài khoản liên quan biến mất.

Cơ quan điều tra xác định đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức. Nhóm này không chỉ thực hiện một vụ việc mà triển khai theo mô hình chuyên nghiệp, có phân công nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể. 21 nghi phạm sau đó bị bắt giữ và xử lý theo pháp luật.

Vì sao chiêu trò dễ thành công?

Giới chuyên gia nhận định, điểm mấu chốt mà các đối tượng nhắm đến là tâm lý kỳ vọng vào một “cơ hội đổi đời” khi nắm giữ tài sản số có thể mang lại khoản tiền khổng lồ.

Mức giá chào mua lên tới hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người khó giữ được sự tỉnh táo. Khi bị đặt trong bối cảnh “sắp ký hợp đồng trăm tỷ”, khoản phí vài tỷ đồng dễ bị xem như chi phí thủ tục nhỏ, chấp nhận được để đổi lấy lợi nhuận lớn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, kịch bản được xây dựng công phu, với nhiều người cùng tham gia đóng vai đại diện doanh nghiệp, môi giới hay lãnh đạo công ty, tạo cảm giác đây là một thương vụ nghiêm túc.

Quy trình trao đổi nhiều bước, hợp đồng, giấy tờ và cách giao tiếp chuyên nghiệp khiến nạn nhân tin rằng giao dịch đang diễn ra hợp pháp.

Trong khi đó, thị trường tên miền không có khung định giá cố định như bất động sản hay chứng khoán. Giá trị phụ thuộc vào nhu cầu và sự thỏa thuận giữa các bên, vì vậy những mức giá “trên trời” đôi khi không bị nghi ngờ ngay lập tức.

Sự thiếu minh bạch về mặt bằng giá càng khiến người sở hữu dễ bị thuyết phục bởi những lời đề nghị hấp dẫn vượt xa thông thường.

Theo Global Times