Mới đây, Đảng ủy Cục Quản lý đất đai đã trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phương án chuyển giao thẩm quyền, chức năng của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy.

Theo Cục Quản lý đất đai, cả nước hiện có 703 Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, với tổng số 16.683 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, khoảng 12.600 người làm việc tại các chi nhánh, hơn 4.000 người tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

Riêng Khánh Hòa có 15 chi nhánh hoạt động ổn định, xử lý khối lượng công việc lớn. Chi nhánh Nha Trang là đơn vị điển hình, đảm nhiệm 8 đầu việc lớn từ đầu năm 2025 đến nay.

Người dân làm thủ tục liên quan đất đai ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Phạm Xuân Thạch, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang, cho biết đơn vị đang xử lý khối lượng thủ tục hành chính rất lớn, với hơn 29.000 hồ sơ giải quyết trong 9 tháng đầu năm, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

Chi nhánh tập trung xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, hiện đã cập nhật thông tin cho khoảng 70% thửa đất tại 4 phường. Đơn vị cũng quản lý hệ thống cảnh báo tranh chấp, tài sản bị phong tỏa và đảm bảo thu nhập ổn định cho viên chức từ nguồn thu phí, lệ phí.

Chi nhánh đang thực hiện Chiến dịch “90 ngày làm giàu - làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, đã rà soát, cập nhật hơn 1.000 trường hợp và phối hợp UBND các phường thu thập, cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các thủ tục cung cấp thông tin địa chính được giải quyết trong 2 ngày làm việc, hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm xử lý trong ngày, phục vụ hiệu quả cho người dân và nhiều cơ quan, tổ chức.

Dựa vào thực tế khối lượng công việc rất lớn, ông Thạch kiến nghị nên giữ lại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để phục vụ người dân ổn định và tốt hơn.

Không chỉ ở Khánh Hòa, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại nhiều tỉnh, thành khác cũng đang xử lý khối lượng công việc rất lớn. Một số địa phương đề nghị giữ lại mô hình chi nhánh để đảm bảo phục vụ người dân ổn định, tránh nguy cơ quá tải, phân tán dữ liệu và giảm chất lượng khi chuyển giao về cấp xã.

Các tỉnh kiến nghị Trung ương cân nhắc kỹ để việc sắp xếp vừa tinh gọn, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế.