UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất hai Văn phòng Đăng ký đất đai của Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Về chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM là đơn vị thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đo đạc, chỉnh lý, cập nhật bản đồ địa chính; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đất đai.
Ngoài ra, cơ quan này còn cung cấp các dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TPHCM.
Trụ sở chính của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đặt tại số 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định. Ngoài ra có 2 cơ sở, gồm cơ sở 2 đặt tại địa chỉ số 321 Phú Lợi, phường Phú Lợi và cơ sở 3 đặt tại địa chỉ số 1.939 Quốc lộ 55, xã Long Điền.
UBND TPHCM cũng quyết định thành lập 38 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân tại 168 đơn vị hành chính cấp xã.
Chi tiết như sau:
|STT
|CHI NHÁNH
|ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH
|1
|VPĐKĐĐ số 1
|P.Tân Định, P.Bến Thành, P.Cầu Ông Lãnh, P.Sài Gòn
|2
|VPĐKĐĐ số 2
|P.Hiệp Bình, P.Tam Bình, P.Thủ Đức, P.Linh Xuân, P.Long Bình, P.Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long, P.Long Phước, P.Long Trường, P.An Khánh, P.Bình Trưng, P.Cát Lái
|3
|VPĐKĐĐ số 3
|P.Bàn Cờ, P.Xuân Hòa, P.Nhiêu Lộc
|4
|VPĐKĐĐ số 4
|P.Vĩnh Hội, P.Khánh Hội, P.Xóm Chiếu
|5
|VPĐKĐĐ số 5
|P.Chợ Quán, P.An Đông, P.Chợ Lớn
|6
|VPĐKĐĐ số 6
|P.Bình Tiên, P.Bình Tây, P.Bình Phú, P.Phú Lâm
|7
|VPĐKĐĐ số 7
|P.Phú Thuận, P.Tân Hưng, P.Tân Thuận, P.Tân Mỹ
|8
|VPĐKĐĐ số 8
|P.Chánh Hưng, P.Bình Đông, P.Phú Định
|9
|VPĐKĐĐ số 9
|P.Bình Tân, P.Bình Hưng Hòa, P.Bình Trị Đông, P.An Lạc, P.Tân Tạo
|10
|VPĐKĐĐ số 10
|P.Vườn Lài, P.Diên Hồng, P.Hòa Hưng
|11
|VPĐKĐĐ số 11
|P.Hòa Bình, P.Phú Thọ, P.Bình Thới, P.Minh Phụng
|12
|VPĐKĐĐ số 12
|P.Đông Hưng Thuận, P.Trung Mỹ Tây, P.Tân Thới Hiệp, P.Thới An, P.An Phú Đông
|13
|VPĐKĐĐ số 13
|P.Đức Nhuận, P.Cầu Kiệu, P.Phú Nhuận
|14
|VPĐKĐĐ số 14
|P.Gia Định, P.Thạnh Mỹ Tây, P.Bình Lợi Trung, P.Bình Quới, P.Bình Thạnh
|15
|VPĐKĐĐ số 15
|P.Hạnh Thông, P.An Nhơn, P.Gò Vấp, P.Thông Tây Hội, P.An Hội Đông, P.An Hội Tây
|16
|VPĐKĐĐ số 16
|P.Tân Sơn, P.Tân Bình, P.Tân Hòa, P.Tân Sơn Hòa, P.Tân Sơn Nhất, P.Bảy Hiền
|17
|VPĐKĐĐ số 17
|P.Tây Thạnh, P.Tân Sơn Nhì, P.Phú Thọ Hòa, P.Phú Thạnh, P.Tân Phú
|18
|VPĐKĐĐ số 18
|X.Vĩnh Lộc, X.Tân Vĩnh Lộc, X.Bình Lợi, X.Tân Nhựt, X.Bình Chánh, X.Hưng Long, X.Bình Hưng
|19
|VPĐKĐĐ số 19
|X.An Nhơn Tây, X.Thái Mỹ, X.Nhuận Đức, X.Tân An Hội, X.Củ Chi, X.Phú Hòa Đông, X.Bình Mỹ
|20
|VPĐKĐĐ số 20
|X.Cần Giờ, X.An Thới Đông, X.Bình Khánh, X.Thạnh An
|21
|VPĐKĐĐ số 21
|X.Hóc Môn, X.Bà Điểm, X.Xuân Thới Sơn, X.Đông Thạnh
|22
|VPĐKĐĐ số 22
|X.Nhà Bè, X.Hiệp Phước
|23
|VPĐKĐĐ số 23
|P.Thủ Dầu Một, P.Chánh Hiệp, P.Bình Dương, P.Phú Lợi, P.Phú An
|24
|VPĐKĐĐ số 24
|P.Dĩ An, P.Đông Hòa, P.Tân Đông Hiệp
|25
|VPĐKĐĐ số 25
|P.Thuận An, P.Thuận Giao, P.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, P.An Phú
|26
|VPĐKĐĐ số 26
|P.Tân Uyên, P.Vĩnh Tân, P.Tân Hiệp, P.Tân Khánh
|27
|VPĐKĐĐ số 27
|X.Phú Giáo, X.Phước Thành, X.Phước Hòa, X.An Long
|28
|VPĐKĐĐ số 28
|X.Bắc Tân Uyên, X.Thường Tân, X.Bình Cơ
|29
|VPĐKĐĐ số 29
|P.Bến Cát, P.Tây Nam, P.Chánh Phú Hòa, P.Thới Hòa, P.Hòa Lợi
|30
|VPĐKĐĐ số 30
|X.Dầu Tiếng, X.Long Hòa, X.Minh Thạnh, X.Thanh An
|31
|VPĐKĐĐ số 31
|X.Bàu Bàng, X.Trừ Văn Thố, P.Long Nguyên
|32
|VPĐKĐĐ số 32
|P.Bà Rịa, P.Long Hương, P.Tam Long
|33
|VPĐKĐĐ số 33
|X.Đất Đỏ, X.Long Hải, X.Long Điền, X.Phước Hải
|34
|VPĐKĐĐ số 34
|P.Phú Mỹ, P.Tân Thành, P.Tân Phước, P.Tân Hải, X.Châu Pha
|35
|VPĐKĐĐ số 35
|X.Hồ Tràm, X.Xuyên Mộc, X.Hòa Hội, X.Bàu Lâm, X.Hòa Hiệp, X.Bình Châu
|36
|VPĐKĐĐ số 36
|X.Ngãi Giao, X.Bình Giã, X.Kim Long, X.Châu Đức, X.Xuân Sơn, X.Nghĩa Thành
|37
|VPĐKĐĐ số 37
|P.Vũng Tàu, P.Tam Thắng, P.Rạch Dừa, P.Phước Thắng, X.Long Sơn
|38
|VPĐKĐĐ số 38
|Đặc khu Côn Đảo