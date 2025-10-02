UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất hai Văn phòng Đăng ký đất đai của Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Về chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM là đơn vị thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đo đạc, chỉnh lý, cập nhật bản đồ địa chính; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin đất đai.

Ngoài ra, cơ quan này còn cung cấp các dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TPHCM.

Trụ sở chính của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đặt tại số 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định. Ngoài ra có 2 cơ sở, gồm cơ sở 2 đặt tại địa chỉ số 321 Phú Lợi, phường Phú Lợi và cơ sở 3 đặt tại địa chỉ số 1.939 Quốc lộ 55, xã Long Điền.

UBND TPHCM cũng quyết định thành lập 38 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân tại 168 đơn vị hành chính cấp xã.

Chi tiết như sau: