Ngày 27/5, ông Đỗ Văn Tuân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc một hiệu phó trường mầm non tố bị giáo viên đánh nhập viện trong cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức cuối học vào ngày 24/5.

"Tôi đã nhận thông tin, báo cáo từ 2 phía và lãnh đạo nhà trường. Hiện đang chờ kết quả xác minh từ Công an phường Dương Đông để làm căn cứ xử lý", ông Tuân nói.

Theo trình bày của bà N.T.B.T, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) với cơ quan chức năng địa phương và báo chí, do nghi ngờ bà T. là người đã tung các clip giáo viên đánh học sinh lên mạng khiến hiệu trưởng và nhiều giáo viên bị kỷ luật nên giáo viên L.T.K.D đã hành hung bà ngay tại cuộc họp xét thi đua cuối năm học.

Cảnh xô xát tại cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm học của Trường Mầm non Dương Đông, TP Phú Quốc vào ngày 24-5. Ảnh cắt từ clip

"Sáng 24-5, trường tổ chức họp đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm học. Trong cuộc họp, bà N.T.H., Hiệu trưởng Trường Mầm non Dương Đông cho rằng tôi đăng các clip giáo viên đánh học sinh lên mạng khiến nhiều người bị kỷ luật. Tôi khẳng định mình không có làm và yêu cầu hiệu trưởng mời an ninh mạng vào cuộc điều tra làm rõ. Lúc này, cô D. đi vòng từ phía sau dọa đánh tôi. Tôi hỏi cô muốn giết tôi à, thì D. nói "giết người không phạm tội thì đã giết mày lâu rồi" và bỏ đi.

Tôi phản ánh sự việc với hiệu trưởng thì D. chạy từ xa tới đá tôi ngã xuống nền nhà, rồi dùng chân đá nhiều lần vào bụng tôi nhưng đồng nghiệp không ai can ngăn và hỗ trợ. Tôi phải liên lạc nhờ chồng mình chạy vào trường đưa đi bệnh viện. Gia đình tôi đã làm đơn yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của bà D.", bà T. Trình bày.

Trong khi đó, bà D. khẳng định không hề có tác động nào đến bà T. để phải bị chấn thương và nhập viện. "Tôi không rõ vết thương của bà T. do đâu mà có. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc, bảo vệ uy tín của đơn vị và cá nhân tôi", bà D. nói.

Ngày 26/5, bà N.T.H., Hiệu trưởng Trường Mầm non Dương Đông đã báo cáo giải trình sự việc gửi lãnh đạo Thành ủy, UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc và Đảng bộ phường Dương Đông.

Theo nội dung báo cáo, ngày 24/5, Trường Mầm non Dương Đông tổ chức họp đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm học 2024-2025. Cuộc họp có 26 thành viên tham dự, gồm ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên của trường.

Cuối cuộc họp, tập thể biểu quyết thống nhất miễn nhiệm, đồng thời đề nghị cấp trên xem xét không để bà N.T.B.T. làm Phó Hiệu trưởng.

"Cuộc họp vừa kết thúc thì cô T. có những biểu hiện mất bình tĩnh, nói lớn tiếng và không nghe ai giải thích. Sau đó, cô T. có những hành vi cố tình dựng chuyện, vu khống cho giáo viên D. Tập thể chứng kiến, xác nhận cô T. cố tình tiến lại cô H., lôi kéo và đẩy sau lưng cô H. về phía cô D.

Trong lúc đó, cô T. miệng thì nói "em xin chị, chị giúp em, có người hại em", nhưng tay cô T. lại cố tình cào vào sau lưng cô H. làm trầy xước. Thấy cô T. đang đẩy cô H. nên cô D. can ngăn, dùng tay phải đẩy vào vai trái của cô T., lúc này cô T. nhào đến cào vào tay cô D. với thái độ rất hung dữ.

Trong lúc can ngăn, cô T. không hề té hay va đập vào đâu hết. Sau đó, cô T. hô hoán bị cô D. đánh. Sự việc diễn ra chưa đầy 5 giây thì một số giáo viên đã kịp thời can ngăn. Cô T. tiếp tục gào khóc, đập bàn, giật cửa sổ, gọi người nhà đến. Tập thể xác định cô T. vẫn bình thường nên đã giải tán ra về để công an vào làm việc với vợ chồng cô T."- báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường Mầm non Dương Đông, hiện tại nhà trường đã phối hợp với công an phường xác minh làm rõ và yêu cầu thông báo cho nhà trường kết quả sau khi điều tra.

