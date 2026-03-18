Ngày 18/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật liên tiếp 3 trường hợp u ổ bụng ở trẻ em, đều được phát hiện khi khối u đã lớn hoặc có dấu hiệu di căn.

Các bác sĩ đã mổ cho 3 bệnh nhi đến từ Quảng Ngãi gồm: bD.N.T.L (14 tháng tuổi) mắc u nguyên bào thận; N.K.H (4 tuổi) mắc u nguyên bào thần kinh; Đ.N.B (5 tháng tuổi) mắc u quái ổ bụng. Điểm chung của các ca là được phát hiện bệnh khi tuổi rất nhỏ nhưng khối u đã phát triển lớn hoặc di căn.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhi. Ảnh: Minh Hiền

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại, u nguyên bào thận là loại ung thư thận thường gặp nhất ở trẻ em; u nguyên bào thần kinh là bệnh ác tính xuất phát từ hệ thần kinh giao cảm với tỷ lệ tử vong cao; u quái ổ bụng là khối u từ tế bào mầm, có thể lành tính hoặc ác tính nhưng thường diễn tiến âm thầm.

Đáng lưu ý, các khối u ổ bụng ở trẻ em thường nằm sâu, triệu chứng nghèo nàn hoặc không rõ ràng nên rất khó phát hiện sớm. Nhiều trường hợp khi đến viện đã ở giai đoạn muộn, khối u lớn, chèn ép cơ quan lân cận, thậm chí đã di căn, làm tăng độ phức tạp trong điều trị.

Một khối u được lấy ra từ bệnh nhi. Ảnh: Minh Hiền

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu của bệnh nhi như: bụng to bất thường, sờ thấy khối cứng, đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, trẻ ăn kém, nhanh no, sụt cân, nôn ói không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, xanh xao… để đưa trẻ đi khám kịp thời. Tuy nhiên, không ít trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng cho đến khi đã nặng.

“Nếu được phát hiện sớm, phần lớn các bệnh lý u ở trẻ em có thể điều trị hiệu quả, giúp bảo tồn cơ quan và giảm nguy cơ biến chứng. Ngược lại, khi phát hiện muộn, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, phải phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, chất lượng sống của trẻ”, bác sĩ Phong lưu ý.