Tối 11/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công cho bé trai 6 tháng tuổi (ngụ Gia Lai) mắc u tế bào mầm sau phúc mạc. Theo đó, khoảng một tuần trước khi nhập viện, gia đình phát hiện vùng bụng của bệnh nhi nhô to bất thường, kèm theo triệu chứng nôn ói liên tục.

Lo lắng trước những dấu hiệu bất thường này, gia đình đưa bé đến kiểm tra tại bệnh viện tuyến dưới, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị chuyên sâu. Bệnh nhi được chỉ định siêu âm, chụp CT và xét nghiệm máu. Kết quả chẩn đoán xác định bé mắc u tế bào mầm sau phúc mạc - một dạng khối u quái lớn hiếm gặp, buộc phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Tại Khoa Ung bướu huyết học, các bác sĩ lên phác đồ 4 chu kỳ hóa trị nhằm thu nhỏ kích thước khối u trước khi can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, diễn biến điều trị không như kỳ vọng: sau những lần hóa trị đầu tiên, tình trạng bệnh nhi không thuyên giảm, khối u vẫn tiếp tục tăng kích thước, gây chèn ép các cơ quan lân cận và khiến bé ngày càng khó thở.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi 6 tháng tuổi. Ảnh: BVCC

Trước những dấu hiệu của hội chứng u quái tăng trưởng, một biến chứng cực kỳ hiếm gặp trong y văn, ê-kíp điều trị đã tổ chức hội chẩn với các giáo sư quốc tế. Quyết định cuối cùng được đưa ra là phải phẫu thuật lấy khối u.

Theo các bác sĩ, đây không phải ca phẫu thuật thông thường. Phân tích hình ảnh CT trước mổ cho thấy khối u che khuất tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch lớn nhất vùng bụng, đồng thời liên quan đến cuống mạch máu thận và nhiều cấu trúc mạch máu phức tạp khác. Chỉ một sai sót nhỏ có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhi.

Ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách từng lớp mô, bảo tồn toàn bộ các mạch máu quan trọng. Sau hơn 5 giờ căng thẳng, khối u nặng 1,3kg được lấy ra nguyên vẹn. Sau mổ, bệnh nhi dần hồi phục và tiếp tục các đợt hóa trị theo phác đồ.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp u quái có thành phần ác tính, phát triển với kích thước lớn và có khả năng kháng thuốc hóa trị - một tình huống rất ít gặp so với các ca u quái thông thường mà bệnh viện tiếp nhận hàng năm.

Các bác sĩ cũng lưu ý, không phải mọi trường hợp xuất hiện khối phồng ở vùng bụng đều là u quái hay ung thư. Tuy nhiên, khi trẻ có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa nhi thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.