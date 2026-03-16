MS 2026.066

Mắc bệnh hiểm nghèo, cô bé ước được đi lại bình thường

Ngồi trong phòng bệnh, mong mỏi lớn nhất lúc này của cô bé Liêu Thị Thảo Vy (SN 2014) chỉ đơn giản là được đi lại bình thường như bao người khác. Thế nhưng, điều ước tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại trở nên xa vời khi em mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Vy sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Nùng tại xóm Tam Hợp, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng. Tuổi thơ của em gắn với những tháng ngày thiếu thốn khi bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh.

Cuộc sống vốn đã nhiều thiệt thòi, nhưng tai ương lại bất ngờ ập đến. Khoảng tháng 1/2026, Vy bắt đầu thấy đôi chân yếu dần, việc đi lại trở nên khó khăn. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng con chỉ mệt mỏi hoặc thiếu dinh dưỡng.

Thế nhưng tình trạng ngày càng nặng. Mỗi lần Vy bước đi, đôi chân trở nên run rẩy, cơn tê liệt kéo đến khiến Vy ngã khuỵ không đi nổi. Gia đình đưa Vy đến Bệnh viện ở Cao Bằng khám, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Vy mắc u tủy sống - căn bệnh nguy hiểm khiến đôi chân của cô bé dần mất đi sức sống.

Để kịp thời cứu đôi chân của Vy, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật vi phẫu u tủy.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), sau ca mổ, cô bé Vy tỉnh táo nhưng hai chân vẫn yếu, cơ lực chỉ còn 4/5 và tình trạng tê bì chưa chấm dứt. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục điều trị nội khoa. Các bác sĩ tiên lượng bệnh khá nặng, bởi Vy có nguy cơ yếu liệt hai chân vĩnh viễn, rối loạn cảm giác, đồng thời khối u có thể tái phát bất cứ lúc nào nên việc điều trị của bệnh nhân còn lâu dài.

Sau phẫu thuật, Vy vẫn phải tiếp tục điều trị nội khoa và phục hồi chức năng. Với hy vọng đôi chân có thể hồi phục, mỗi ngày, cô bé đều kiên trì tập những bài vật lý trị liệu đau đớn. Tuy nhiên, chi phí điều trị dài ngày đang trở thành gánh nặng quá lớn với gia đình.

Gia đình Vy thuộc diện cận nghèo. Bố mẹ quanh năm làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị gái của Vy là Liêu Thị Thuỷ (SN 2003) phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình.

Những ngày đầu đưa con xuống Hà Nội điều trị, chị Lương Thị Thu (SN 1982) phải vay mượn hơn 10 triệu đồng để đóng viện phí cho con. Đến nay, trải qua ca phẫu thuật cùng chi phí thuốc men, điều trị và phục hồi chức năng kéo dài nhiều tháng khiến chi phí đã vượt xa khả năng của một gia đình nghèo.

Nhìn con nằm trên giường bệnh vẫn cố tỏ ra lạc quan, nhiều lần động viên ngược lại mẹ và cố gắng nhấc đôi chân không còn vững vàng, chị Thu lại không kìm được nước mắt.

“Tôi chỉ mong con được đi học, được chạy nhảy như các bạn cùng tuổi. Dù phải bán hết tài sản trong nhà, tôi cũng muốn cứu con”, người mẹ nghẹn lời.

Dù đã trải qua ca phẫu thuật, nguy cơ bệnh tật vẫn chưa qua với Vy. Đôi chân gần như mất cảm giác khiến việc phục hồi trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp Vy vượt qua khó khăn, nỗ lực điều trị để đứng vững trên đôi chân của mình.

Bạn đọc giúp em Liêu Thị Thảo Vy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.066 (em Liêu Thị Thảo Vy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp chị Lương Thị Thu (mẹ của Thảo Vy) đến địa chỉ: Xóm Tam Hợp, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0399526780.