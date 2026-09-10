XEM VIDEO:

Trận mưa lớn chiều tối 10/9 kéo dài nhiều giờ đã gây ngập nhiều nơi ở TPHCM. Tại các điểm nóng như Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Thảo Điền, Quốc Hương... nước ngập sâu gần nửa mét.

Mưa trắng trời khiến giao thông bị đình trệ

Nước ngập sâu đúng giờ cao điểm nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài. Các phương tiện ôtô, xe máy nhích từng mét trên đường về nhà.

Giữa cơn mưa nặng hạt, không ít phụ nữ gồng mình đẩy những chiếc xe tay ga nặng trịch; nhiều người vội vã ôm chặt con nhỏ trong lớp áo mưa mỏng, tìm cách tránh những vệt nước bắn xối xả.

Đường Quốc Hương ngập sâu trong biển nước, du khách nước ngoài chật vật điều khiển xe máy vượt qua dòng nước cuồn cuộn.

Chị Sonya - du khách Nga bày tỏ sự bất ngờ khi TPHCM đổ cơn mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng và không nghĩ khu vực này lại ngập nặng như thế. Xe máy của chị bị hỏng sau khi bị ngập ở đầu đường Quốc Hương.



“Tôi và con gái mắc mưa lớn trên đường sang Thảo Điền, lần đầu đến khu vực này nên tôi không biết đây là điểm ngập sâu khi mưa” - chị Ngọc Thảo (phường Khánh Hội) cho biết.

Tại cửa ngõ phía Tây, tuyến đường Tên Lửa, phường An Lạc cũng ngập lênh láng do mưa lớn

Cách đó khoảng 1km, người dân cũng chật vật di chuyển trên đường Sinco do nước ngập sâu hơn 0,5m.

Anh Trần Đức, quê Hội An, cho biết cảnh ngập nước ở TPHCM đối với anh không quá bất ngờ, bởi quê anh cũng thường xuyên xảy ra ngập. Tuy nhiên, khi đến TPHCM để buôn bán, kinh doanh, anh vẫn có phần bất ngờ trước tình trạng ngập tại thành phố.

Anh Tuấn Anh, sống tại phường An Lạc hơn 30 năm, cho biết dù tình trạng ngập năm nay đã giảm so với trước, nhưng mỗi khi mưa lớn gây ngập, cuộc sống và việc đi lại của người dân vẫn gặp không ít khó khăn.

Thời điểm trời đã ngớt mưa nhưng đường Sinco phường An Lạc vẫn ngập sâu gây rối loạn cuộc sống người dân.

Không chỉ gây ngập, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến giao thông nhiều tuyến đường ùn tắc.