Bầu trời rực sắc cam sau mưa chiều. Video: Như Sỹ

Khoảng 18h ngày 9/9, mây xám xịt sau mưa dần tan, nhường chỗ cho sắc cam rực rỡ bao phủ các góc phố, khu chung cư cao tầng và những tuyến đường lớn.

Hình ảnh ghi nhận trên đường Cộng Hoà. Ảnh: Như Sỹ

Đang đứng ở ban công căn hộ chung cư khu vực phường Dĩ An, anh Quốc Bảo không khỏi bất ngờ khi thấy bầu trời chuyển màu chỉ trong vài phút.

"Gần 18h, tôi bước ra ban công thì thấy cả khoảng trời phía Tây rực sắc cam tươi. Cư dân trong khu tôi liền gọi nhau ra xem, ai nấy đều tranh thủ rút điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy này", anh Bảo chia sẻ.

Bầu trời khu vực hầm Thủ Thiêm hướng về trung tâm TPHCM rực màu cam. Ảnh: Như Sỹ

Tại phường Đông Hưng Thuận, anh Minh Trí cũng tranh thủ chụp lại vài tấm hình khi bầu trời đổi sắc. Anh Trí chia sẻ: "Mưa vừa dứt thì trời hửng lên màu cam óng. Hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vào chiều muộn, nhưng sắc độ đậm và bao phủ rộng như hôm nay thì khá hiếm".

Hình ảnh từ khu đô thị Thủ Thiêm nhìn về trung tâm TPHCM. Ảnh: Như Sỹ

Hiện tượng chỉ kéo dài khoảng 10-15 phút nhưng đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân thành phố.

Được biết, hiện tượng bầu trời ngả sắc vàng cam vào lúc chiều muộn sau mưa xuất phát từ cơ chế tán xạ ánh sáng. Khi mặt trời ở vị trí thấp lúc hoàng hôn, các tia sáng đi qua lớp khí quyển dày hơn. Sau cơn mưa, không khí được gột rửa bớt bụi bẩn nhưng vẫn còn đọng lại vô số hạt hơi nước nhỏ lơ lửng.

Chính điều kiện này đã lọc bớt ánh sáng xanh, để lại các dải bước sóng dài như đỏ, cam, vàng chiếu xuống mặt đất.