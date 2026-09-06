El Nino có thể lập đỉnh cuối năm 2026, đầu năm 2027

Dự báo viên Kiều Thị Thúy, Phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, vừa đưa ra những thống kê về các năm xuất hiện El Nino trong hơn 70 năm qua, cùng đặc trưng thời tiết Nam Bộ trong những năm chịu tác động của hiện tượng này.

Bên cạnh đó, dự báo viên đưa ra nhận định về diễn biến thời tiết Nam Bộ trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Trong thời kỳ từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Nguồn: NCHMF

Theo phân tích chuỗi số liệu khí hậu gần một thế kỷ qua, những đợt El Nino mạnh nhất lịch sử từng xảy ra trong các giai đoạn 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016.

Tương tự, dữ liệu dự báo cho thấy El Nino giai đoạn 2026-2027 có chu kỳ và cường độ hoạt động tương đồng với những đợt El Nino kỷ lục kể trên.

“Dự báo, cường độ El Nino sẽ đạt đỉnh vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, trước khi suy giảm dần. Mức độ cực đoan của hiện tượng này được đánh giá là rất khó lường, thậm chí có khả năng vượt qua các mốc số liệu lịch sử từng ghi nhận”, dự báo viên Kiều Thị Thúy nhận định.

Mùa mưa kết thúc sớm, nắng nóng xuất hiện sớm

Phân tích đặc trưng thời tiết Nam Bộ trong gần 40 năm qua cho thấy, những năm xuất hiện El Nino thường khiến mùa mưa bắt đầu muộn, trong khi kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm.

Mùa mưa ở Nam Bộ năm nay kết thúc sớm. Ảnh: Huế EX

Trong năm 2026, mùa mưa tại Nam Bộ được dự báo sẽ kết thúc sớm nhưng có sự phân hóa giữa các khu vực.

Tại khu vực Bắc miền Đông, ven biển Cà Mau và An Giang, mùa mưa có thể kéo dài đến khoảng giữa tháng 11.

Trong khi đó, tại khu vực nội đồng miền Tây, mùa mưa được dự báo kết thúc tương đối sớm, khoảng từ giữa đến cuối tháng 10.

Tổng lượng mưa năm, lượng mưa trong các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, cũng như số ngày mưa tại Nam Bộ, đều được dự báo thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể vượt kỷ lục

Dự báo viên Kiều Thị Thúy cũng cho biết, cùng với tình trạng thiếu hụt mưa, nền nhiệt độ tại Nam Bộ trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo duy trì ở mức cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện ngay từ cuối năm 2026, trước tiên tập trung ở các tỉnh miền Đông.

Sang đầu năm 2027, diện nắng nóng sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn khu vực. Các đợt nắng nóng có khả năng kéo dài liên tục với cường độ gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất tại nhiều trạm quan trắc có nguy cơ chạm hoặc vượt kỷ lục lịch sử, tương đương hoặc khốc liệt hơn giai đoạn 2015-2016.

Nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt tại miền Tây

Theo dự báo viên Kiều Thị Thúy, sự kết hợp giữa nắng nóng diện rộng, nền nhiệt tăng cao và mùa mưa kết thúc sớm có thể đẩy Nam Bộ vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Nguy cơ gia tăng hạn mặn ở miền Tây trong năm El Nino mạnh. Ảnh: H.T

“Mức độ khô hạn và tình hình xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây) được dự báo diễn biến cực kỳ gay gắt”, dự báo viên nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, sau đợt khô hạn đầu năm 2027, mùa mưa năm 2027 tại Nam Bộ nhiều khả năng cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Do đó, dự báo viên lưu ý, điều này có thể kéo dài tình trạng hạn mặn, đồng thời gây áp lực lớn lên sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.