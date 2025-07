Giông lốc dữ dội và thảm hoạ bất ngờ

Vào lúc 12h55 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 chở 49 người gồm 46 du khách và 3 thuyền viên tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long (bao gồm hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp). Đến 13h30 cùng ngày, tàu gặp giông gió mạnh và sau đó bị lật úp. Một số hành khách kịp mặc áo phao và nhảy xuống biển. Tuy nhiên, phần lớn bị mắc kẹt trong cabin hoặc khoang máy. Tàu mất tín hiệu định vị lúc 14h05, đánh dấu thời điểm xảy ra tai nạn.

Tàu Vịnh Xanh 58 chở 49 người gồm 46 du khách và 3 thuyền viên bị lật sau cơn giông bất ngờ. Ảnh: Phạm Công.

Đây là tàu vỏ gỗ, được đóng mới năm 2015, đã được đăng kiểm và cấp phép hoạt động du lịch. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ và tốc độ giông lốc quá mạnh khiến thuyền viên không kịp phản ứng.

Cứu hộ xuyên đêm và những con số lạnh lùng

Ngay sau vụ tai nạn, tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện, trong đó có tàu cứu hộ, thuyền ngư dân, ca nô chuyên dụng, đội thợ lặn đặc công và nhiều thiết bị sonar dò tìm dưới nước.

Đặc biệt, lực lượng công an đã huy động 14 tàu, xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xuyên đêm, trong điều kiện thời tiết rất xấu. Các tổ công tác liên tục lặn tìm, cào lưới đáy và mở rộng bán kính tìm kiếm xung quanh khu vực tàu bị lật.

Tỉnh Quảng Ninh huy động gần 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện hỗ trợ cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm. Ảnh: Phạm Công.

Trong số 49 người trên tàu, hiện có: 10 người sống sót; 35 người tử vong (đã tìm thấy thi thể); 4 người còn mất tích gồm: Hoàng V. T., Hoàng V. H., Hoàng T. Q. và Nguyễn DK. P (SN 2019).

Đến sáng 20/7, 35 thi thể nạn nhân tử vong được tìm thấy đã hoàn tất thủ tục pháp y, bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Bên cạnh đó, con tàu Vịnh Xanh 58 cũng được trục vớt ngoài khơi vịnh Hạ Long, sau đó được lực lượng chức năng lai dắt về bờ để chờ xử lý.

Lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên trách, huy động tối đa nhân lực và phương tiện với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất, mở rộng tìm kiếm trên diện rộng, kể cả trong các rạn san hô và hốc đá ven các đảo, tranh thủ giờ vàng tìm kiếm các nạn nhân. Theo dự báo, cơn bão số 3 đã vào biển Đông, nếu bão vào buộc phải dừng công tác tìm kiếm.

Lời kể bàng hoàng về phút giây sinh tử

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, thuyền viên Vũ Anh Tú (SN 2000, trú tại Quảng Ninh), là 1 trong 10 người được cứu sống cho biết, sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây, khi một cơn sóng lớn đánh mạnh vào mạn phải, khiến con tàu đổ từ phải sang trái. “Lúc ấy, tôi đang trong cabin, mọi thứ tối đen, tôi chẳng biết mình thoát ra bằng cách nào, chỉ thấy sau đó đang nổi trên mặt biển”, anh Tú nhớ lại.

Anh Tú chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1985, quê Nghệ An), hành khách đi tham quan vịnh Hạ Long sau chuyến công tác, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: chỉ sau 30 phút xuất phát, giông lốc nổi lên, mưa gió quất thẳng vào người khi anh đang đứng tầng 2 của tàu. Tàu bị lật quá nhanh, anh chỉ kịp nín thở lần mò theo cầu thang để thoát ra ngoài. “Tôi bị va đập vào nhiều thứ, nhưng cố bơi theo ánh sáng để ngoi lên mặt biển”, anh Quân nói.

Anh Đặng Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại Hà Nội) may mắn thoát chết cho biết, tàu du lịch vừa rời bến thì trời đổ mưa to, du khách yêu cầu trở về cảng nhưng chủ tàu Vịnh Xanh 58 động viên đi tiếp vì sắp đến điểm tham quan đầu tiên.

Cháu bé Hoàng Nhật M. (SN 2015) trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội là một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất may mắn được cứu sống. M. kể, thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn...

Câu hỏi trách nhiệm và những hỗ trợ kịp thời từ chính quyền

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ ngành đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhiều câu hỏi được đặt ra là: Vì sao không có cảnh báo thời tiết sớm hơn? Tại sao không dùng trực thăng cứu hộ? Liệu có truy cứu trách nhiệm chủ tàu?

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND giải đáp thắc mắc việc sao không dùng máy bay trực thăng để cứu hộ. Theo đó, qua đánh giá tình hình, cơ quan chức năng cho rằng việc dùng máy bay trực thăng cứu hộ không phù hợp trong trường hợp này vì đi từ bờ đến hiện trường khoảng 15 đến 20 phút. Ngoài ra, tại đây không có điểm đáp. Vì vậy, tránh trường hợp phức tạp, nguy hiểm khác nên máy bay trực thăng không được sử dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Công, việc dùng máy bay trực thăng cứu hộ là không khả thi. Ảnh: Thạch Thảo

Tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ đội tàu du lịch đang hoạt động, siết chặt quy trình xuất bến, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất thường. Các tàu vỏ gỗ tương tự tàu Vịnh Xanh 58 cũng được rà soát lại hồ sơ kỹ thuật và quy trình vận hành.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ xử lý nghiêm vụ việc sau khi kiểm tra, sai tới đâu xử tới đó. Tuy nhiên, thời điểm này có thời gian rất gấp nên Công an tỉnh đang tập trung vào công tác tìm kiếm, cứu hộ. Vì vậy, việc xử lý sẽ được thông báo công khai sau khi điều tra các nguyên nhân liên quan.

Sau thảm hoạ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong, 8 triệu đồng/người bị thương, đồng thời lo toàn bộ chi phí vận chuyển thi thể về quê. Ủy ban MTTQ tỉnh tri ân thêm 5 triệu đồng và nhiều doanh nghiệp hỗ trợ đến 40 triệu/người tử vong, 25 triệu/người bị thương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã ký ban hành công điện về việc hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân trên địa bàn TP trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch UBND TP yêu cầu: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong và người bị thương. Bố trí các điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương. Sở Nội vụ chủ trì thực hiện hỗ trợ các điều kiện tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

Gấp rút tìm 4 người cuối cùng vụ lật tàu Vịnh Xanh trước giờ bão vào, flycam dò mặt biển Lực lượng chức năng tiếp tục lên phương án tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, đưa cả flycam trinh sát mặt biển.