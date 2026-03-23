Nạn nhân bị lừa đảo:

Chiêu trò gửi vàng để ‘nạp tiền ảo’

Chị Triệu, một nhân viên văn phòng, vốn có thói quen đầu tư vào vàng, đã rơi vào bẫy qua một ứng dụng tài chính giả mạo trên nền tảng video ngắn.

Ban đầu, chị làm quen với một người lạ quen qua mạng. Người này ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ chuyện đời sống cá nhân và sau khoảng 20 ngày trò chuyện, bắt đầu rủ chị tham gia “cơ hội kiếm tiền” hấp dẫn.

Người này giới thiệu cho chị Triệu tải một ứng dụng tên là Tập Hợp (Jùhé), hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Ban đầu, chị thử “nạp” 1.000 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng) và rút về 1.111 NDT (khoảng 4,3 triệu đồng). Việc “kiếm lời dễ dàng” khiến chị càng tin tưởng và muốn tăng vốn đầu tư.

Để được hưởng lợi nhuận lớn hơn, người này thuyết phục Triệu mua vàng thật rồi gửi qua bưu điện theo hướng dẫn, sau đó được quy đổi thành số dư “ảo” trên ứng dụng.

Tin lời, Triệu lần lượt gửi tổng cộng 1.120 gram vàng, với giá thị trường hơn 1,1 triệu NDT (khoảng 4,3 tỷ đồng), theo hướng dẫn của “nhân viên hỗ trợ khách hàng” giả mạo trên app. Trên ứng dụng, số tài sản của Triệu hiển thị lên đến hơn 320.000 NDT (khoảng 1,25 tỷ đồng), khiến cô tưởng mình đã “đổi đời” chỉ trong vài ngày.

Cảnh sát TP Đông Hoản (Quảng Đông, Trung Quốc) thu hồi hơn 1kg vàng trong vụ lừa đảo đầu tư qua ứng dụng Tập Hợp, ngăn nạn nhân mất trắng số vàng. Ảnh: Finance East Money

“Tôi cứ nghĩ mình đang thực sự đầu tư và khả năng kiếm tiền lớn đến mức không thể cưỡng lại. Mỗi lần nhìn số tài sản trên app tăng vọt, tôi lại càng muốn gửi thêm vàng mà không hề nghĩ đến rủi ro thực sự”, chị Triệu chia sẻ.

Chị Triệu cũng như nhiều nạn nhân khác đã bị dẫn dắt bởi tâm lý tham lam và sự tin tưởng vào “cơ hội kiếm tiền nhanh”. Người phụ nữ còn thực hiện 3 lần mua vàng qua ngân hàng, chia thành 5 lô, gửi đến địa chỉ do ứng dụng chỉ định.

Suýt ‘mất cả chì lẫn chài’

Khi cố gắng rút một phần tiền, app báo tạm khóa vì hệ thống thông báo vàng chưa được xác nhận giao thành công. Nghi ngờ trò lừa, Triệu lập tức báo cảnh sát.

May mắn, cơ quan chức năng phối hợp với công ty chuyển phát nhanh chặn kịp thời, thu hồi toàn bộ hơn 1kg vàng trước khi kẻ gian kịp chiếm đoạt.

Cảnh sát thành phố Đông Hoản nhấn mạnh: Mọi hình thức lạ mặt hướng dẫn gửi vàng hay vật phẩm giá trị đến địa chỉ không rõ ràng đều là lừa đảo 100%.

Đại diện Trung tâm Phòng chống lừa đảo thành phố cũng cảnh báo: “Các dự án hứa lợi nhuận cao nhưng ‘không rủi ro’ đều là mánh khóe lừa đảo. Người dân tuyệt đối không gửi vàng, tiền mặt hay tài sản thực để nạp vào các ứng dụng không chính thống. Khi nghi ngờ, hãy báo ngay cơ quan chức năng, đồng thời lưu giữ các chứng cứ quan trọng”.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc thường sử dụng chiêu trò “lợi nhuận ảo”, hiển thị số tiền tăng lên để dụ người dùng gửi thêm tài sản thật. Những trò này tận dụng tâm lý tham lam và thiếu cảnh giác, khiến nhiều nạn nhân nhẹ dạ “mất cả chì lẫn chài”.

Cảnh giác và kiểm chứng thông tin trước khi gửi bất kỳ tài sản giá trị nào, đồng thời hạn chế giao dịch qua người lạ hay ứng dụng không chính thống, là cách duy nhất để tránh rơi vào những chiêu trò lừa đảo tinh vi đang lan tràn trên mạng.

Lợi nhuận càng hứa hẹn cao, rủi ro càng lớn và việc gửi vàng cho bất cứ bên nào để đầu tư trực tuyến là cạm bẫy khó lường.

Theo Finance East Money