Dàn dựng bối cảnh như thật

"Đại bản doanh" của một ổ nhóm lừa đảo nằm giáp biên giới Campuchia – Thái Lan vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Những hình ảnh từ nơi này cho thấy các đối tượng “đầu tư” một cách công phu để biến hang ổ lừa đảo nhìn giống như nơi làm việc của cơ quan công an.

Bất ngờ hơn, các đối tượng còn tạo dựng một “phòng giao dịch” ngân hàng giống hệt như phòng giao dịch của Ngân hàng Phương Đông (OCB). Mục đích được cho là để thông qua các cuộc gọi video mạo danh nhân viên Ngân hàng OCB, khiến những người nhận cuộc gọi nhầm tưởng là nhân viên ngân hàng “xịn”, từ đó dễ dàng sập bẫy các đối tượng đã giăng sẵn.

Ngay sau khi ổ lừa đảo bị triệt phá, Ngân hàng OCB đã cảnh báo khẩn đến các khách hàng về một số kịch bản phổ biến được ghi nhận từ nơi này: Giả danh công an/cơ quan chức năng yêu cầu phối hợp điều tra; Giả danh nhân viên ngân hàng đề nghị “xác minh”, “nâng cấp tài khoản”, mời chào đầu tư tài chính lợi nhuận cao; Gây áp lực tâm lý, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền gấp…

“Việc dàn dựng bối cảnh là bước tiến mới trong thủ đoạn lừa đảo, khiến ngay cả những người có hiểu biết về công nghệ cũng có thể trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác”, OCB cảnh báo.

Trước thực trạng trên, OCB tiếp tục phát đi các thông tin cảnh báo đến khách hàng thông qua các kênh truyền thông chính thống của ngân hàng:

Không cung cấp thông tin bảo mật (thông tin thẻ, thông tin đăng nhập, mã OTP) cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Không quét mã QR, không truy cập link lạ và nhập các thông tin cá nhân, không chụp/gửi CCCD, khuôn mặt qua các kênh không chính thống của OCB.

Cảnh giác với các yêu cầu xác minh tài khoản, nâng cấp thông tin, đổi điểm thưởng nhận quà, đổi điểm sắp hết hạn trong 24h, nhận quà tặng độc quyền, thông tin trả góp, các yêu cầu liên quan chuyển tiền gấp hoặc đầu tư cam kết lợi nhuận cao.

Thực hiện khoá thẻ ngay qua ứng dụng ngân hàng số hoặc tổng đài của ngân hàng khi nghi ngờ rò rỉ thông tin.

Tội phạm dàn dựng bối cảnh giống như một phòng giao dịch ngân hàng để lừa đảo.

Những chiêu trò lừa đảo phổ biến dịp gần Tết Nguyên đán

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng lên, và cũng chính là tháng “củ mật” để các đối tượng lừa đảo kích hoạt các kịch bản lừa đảo nhắm vào người tiêu dùng bận rộn.

Ngân hàng VPBank vừa đưa ra khuyến cáo khách cảnh giác với những kịch bản dù không mới nhưng luôn được kẻ gian sử dụng một cách linh hoạt, đánh vào lòng tin của khách hàng.

Các kịch bản phổ biến khách hàng cần hết sức cảnh giác được ngân hàng đưa ra gồm:

- Giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến sản phẩm tài chính, như nhận khoản tiền đang chuyển về, hỗ trợ mở khóa tài khoản (do chính kẻ gian đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần để khóa), hỗ trợ kiểm tra giao dịch trên thẻ tín dụng, đăng ký sinh trắc học cho tài khoản, hỗ trợ xử lý nợ xấu, mời khoản vay lãi suất thấp một cách phi lý…

- Giả danh bên thứ 3 để gọi đến khách hàng với các kịch bản quen thuộc: thu phí phát hành thẻ, thu phí VAT, thu phí chuyển phát..

- Giả danh cơ quan chức năng như thuế, BHXH, công an, nhân viên điện lực để hỗ trợ người dân cài đặt app qua link giả mạo hoặc nâng cấp tài khoản (VNeiD, VSSiD…)

- Giả danh các công ty lớn để mời tải app các chương trình khách hàng thân quen, thông báo tặng quà tri ân (Vietnam Airlines, Thế giới di động, Điện máy xanh, nhà hàng nổi tiếng…)

- Giả danh là cán bộ điều tra, lời lẽ có tính chất đe dọa và yêu cầu chuyển tiền tới tài khoản của cơ quan công an để chứng minh sự trong sạch.

- Thuyết phục tham gia các kênh đầu tư qua mạng với mức hoa hồng hấp dẫn.

Ngân hàng nhấn mạnh, kịch bản lừa đảo có thể rất tinh vi, đa dạng, lồng ghép nhiều thông tin cá nhân để tạo sự tin tưởng, tuy nhiên đều chỉ quy về hành động:

Lừa đảo cài đặt app giả mạo vào thiết bị cá nhân để thông qua đó chiếm quyền sử dụng thiết bị của người dùng.

Lừa đảo cung cấp dãy số thẻ ở mặt trước và mã CVV/CVC ở mặt sau thẻ, mã OTP hoặc lừa người dùng thực hiện sinh trắc học để hoàn tất giao dịch.

Lừa chuyển 1 khoản tiền phí đăng ký quyền lợi/hủy dịch vụ mà bạn không dùng.

Ngân hàng khuyến cáo người dùng hết sức cảnh giác trước khi thực hiện các tác vụ nói trên. Đặc biệt chú ý những điểm sau:

Cảnh giác cao khi có liên hệ từ các đầu số điện thoại lạ gọi đến hoặc kết bạn từ người lạ qua zalo, facebook..

Chỉ cài app trên chợ ứng dụng (Google Play hoặc Appstore), tuyệt đối không cài từ đường link được gửi tới.

Trước khi thực hiện sinh trắc học để xác thực giao dịch cần kiểm tra kỹ lại giao dịch mình đang thực hiện là giao dịch gì.

Tuyệt đối không cung cấp dãy số thẻ ở mặt trước và mã CVV/CVC ở mặt sau thẻ, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Không chuyển tiền cho người/tổ chức không rõ thông tin.