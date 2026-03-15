Hàng nghìn người được cho là đã tham gia các nhóm đầu tư chứng khoán do người này lập ra. Trong đó, một nữ KOL có lượng người theo dõi lớn cho biết cô thiệt hại tới hàng triệu NDT.

Vụ việc đang gây xôn xao giới đầu tư cá nhân và cộng đồng tài chính online, trong bối cảnh các mô hình “đầu tư theo nhóm kín” nở rộ trên mạng xã hội.

Từ ‘thiếu gia’ mạng xã hội đến nghi án tiền tỷ

Nhân vật bị nhắc tới là Vương Chính Nguyên, một người ảnh hưởng (influencer) có hơn 400.000 người theo dõi trên nền tảng video ngắn Douyin, phiên bản của TikTok dành cho thị trường Trung Quốc.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, anh này thường xuyên xuất hiện cùng nhiều KOL khác, xây dựng hình ảnh “cậu ấm Bắc Kinh” am hiểu tài chính.

Trên mạng xã hội, Vương Chính Nguyên được gắn với danh xưng “phú nhị đại” (thiếu gia giàu có), được cho là có gia thế liên quan tới một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư - bất động sản - giải trí.

Vương Chính Nguyên xây dựng hình ảnh "thiếu gia" trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trước khi vướng nghi án huy động vốn trái phép. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, các thông tin về thân thế này chưa từng được xác thực chính thức và gần đây còn xuất hiện nghi vấn cho rằng hình ảnh “con nhà tài phiệt” chỉ là lớp vỏ truyền thông.

Chính hình ảnh giàu có và mạng lưới quan hệ trong giới KOL đã giúp Vương thu hút lượng lớn người theo dõi tin tưởng các chia sẻ về cổ phiếu.

Theo nhiều tài khoản tự nhận là nạn nhân, Vương Chính Nguyên đã mời họ tham gia một nhóm kín, hứa hẹn cung cấp thông tin nội bộ và khuyến nghị cổ phiếu “độc quyền”. Để vào nhóm, người tham gia phải nộp “phí vào cửa” được ước tính từ vài nghìn nhân dân tệ (NDT) tới hàng chục nghìn NDT.

Số lượng người tham gia được cho là lên tới hàng nghìn người, tổng số tiền liên quan ước tính hàng chục triệu NDT.

Hứa hoàn tiền rồi im lặng

Ban đầu, theo lời kể của một số thành viên cũ, việc đầu tư có lãi khiến niềm tin gia tăng nhanh chóng. Khi số người tham gia đông hơn, Vương lập nhóm riêng để chia sẻ khuyến nghị mua bán, nhấn mạnh “lãi lỗ tự chịu”.

Tuy nhiên, thị trường biến động khiến nhiều người thua lỗ nặng. Sau đó, Vương bị tố không hoàn trả các khoản “phí nhóm” như đã cam kết. Dù đã hoàn lại một phần tiền nhưng theo các đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng thì vẫn còn những khoản tiền lớn chưa được trả.

Một số người cho biết khi đòi tiền, họ liên tục nhận được câu trả lời “chưa có tiền” hoặc bị bỏ qua tin nhắn. Sự việc chỉ thực sự bùng nổ khi các bằng chứng được đăng tải công khai.

Đáng chú ý, dưới các video bàn luận, một tài khoản được cho là của Vương để lại bình luận thách thức: “Nếu tôi nợ bạn tiền, hãy kiện tôi; nếu cho rằng tôi vi phạm pháp luật, hãy báo cơ quan chức năng”. Phản ứng này càng thổi bùng tranh cãi.

Vụ việc càng nóng hơn khi nữ KOL Hàn Cảnh Phong, người có lượng người theo dõi lớn, công khai chia sẻ mình cũng tham gia nhóm đầu tư và thiệt hại khoảng 1-2 triệu NDT.

Hiện chưa có thông tin xác nhận từ cơ quan chức năng về việc khởi tố hay điều tra chính thức. Các cáo buộc chủ yếu đến từ phía người tham gia và các nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Trước làn sóng chỉ trích, Vương Chính Nguyên nhiều lần đăng bài phản hồi, cho rằng việc tham gia nhóm là tự nguyện, không có cam kết lợi nhuận cố định và mọi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư.

Anh cũng khẳng định bản thân không vượt qua “lằn ranh pháp lý” và cho rằng các cáo buộc đã bị “bóp méo”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tại Trung Quốc nhận định, ranh giới giữa “chia sẻ kinh nghiệm đầu tư” và “huy động vốn trái phép” rất mong manh, đặc biệt khi có thu phí, tổ chức nhóm kín và hứa hẹn lợi ích vượt trội.

Trong những năm gần đây, mô hình thu phí vào nhóm, cung cấp “tín hiệu nội bộ”, “room VIP” đã khiến không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ lao đao.

Theo Baidu