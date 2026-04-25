Toạ đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946 và gặp mặt biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS diễn ra chiều 25/4 tại tỉnh Gia Lai. Bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham dự tọa đàm.

Đoàn đại biểu Trung ương, địa phương và người có uy tín dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về phía tỉnh Gia Lai, có ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai;… cùng các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai và các tỉnh như: Quảng Trị, TP. Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Quảng Ngãi...

Buổi toạ đàm diễn ra chiều 25/4

Lời dặn của Bác luôn vẹn nguyên giá trị

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng xem lại những thước phim quý giá, xúc động về Bác Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, từ bức thư của Bác gửi Đại hội các DTTS miền Nam đến nay là hành trình 80 năm Gia Lai bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắc ghi lời dạy của Bác, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, đoàn kết xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, tạo thế và lực cho giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Ngày nay, tinh thần đoàn kết ấy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lại Phạm Anh Tuấn cũng thông tin, sau hơn 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với 135 đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Gia Lai có diện tích gần 21.600 km² (lớn thứ hai cả nước) dân số trên 3,5 triệu người, với 47 dân tộc sinh sống, đã có không gian phát triển mới rộng lớn, giàu bản sắc và giàu tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, đồng bào các dân tộc Gia Lai tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung.

Ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại tọa đàm

Tham dự tọa đàm, ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chia sẻ, ông rất phấn khởi trước sự phát triển, đổi thay của đồng bào DTTS. Đồng bào các DTTS có được sự tiến bộ toàn diện như ngày nay là nhờ có đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn, kiên định của Đảng về xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật định hướng và các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các DTTS.

Phát huy vai trò người có uy tín

Những thành quả của Gia Lai ngày nay có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS. Toàn tỉnh hiện có 1.098 người có uy tín - cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng an ninh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trao quà cho 95 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tham dự và phát biểu tại tọa đàm, già Rơ Châm Ét (dân tộc Gia Rai, Người có uy tín làng Bua, xã Ia Pnôn) xúc động nói: "Những lời Bác dạy vẫn luôn còn mãi để tôi vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Mình phải làm gương đi trước, lo làm ăn, lo cho con cháu, rồi vận động bà con đoàn kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết trồng cây phù hợp, biết lo cái ăn cái mặc lâu dài. Khi bà con hiểu rồi thì làm tốt lắm. Nếu như năm 2010, làng còn 125 hộ nghèo thì nay chỉ còn 17 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Bây giờ nhìn lại, thấy làng mình đổi thay nhiều, tôi thật sự vui mừng”.

Người có uy tín Rơ Châm Ét, xã Ia Pnôn luôn ghi nhớ lời dặn Bác Hồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tương tự, già Mohamed Amine (dân tộc Chăm, người có uy tín phường Chợ Lớn, TPHCM) phấn khởi bày tỏ: "Được đến tận nơi đọc lá thư của Bác, tôi vui lắm. Đó là nguồn động lực giúp tôi phát huy thêm uy tín, trách nhiệm của mình để cùng với đồng bào Chăm phát triển hơn nữa trên quê hương. Qua buổi gặp gỡ, tôi cũng học hỏi thêm được ở những người có uy tín tại các tỉnh thành khác để có thêm kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào không nghe lời kẻ xấu, tập trung làm ăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trao bằng khen cho đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 95 người có uy tín và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng: Người có uy tín không chỉ là những cá nhân tiêu biểu được cộng đồng tin yêu, quý trọng mà còn là những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, những người thực sự giữ lửa trong buôn làng, thôn xóm.

"Tôi tin tưởng rằng, những người có uy tín trong thời gian đến tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền cơ sở, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, phát triển và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong giai đoạn mới", ông Tuấn nhìn nhận.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Lãnh đạo Trung ương, địa phương tham quan di tích điểm đón thư Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946

Cũng trong chiều 25/4, đoàn đại biểu Trung ương, địa phương và người có uy tín đã tham quan, nghe thuyết minh di tích điểm đón thư Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946 ở khuôn viên Tỉnh uỷ Gia Lai (cũ). Đồng thời, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Núp tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.