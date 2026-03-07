Mối duyên đặc biệt

Ở vùng quê nhỏ thuộc xã Tam Quang, Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), câu chuyện hai anh em ruột nên duyên với hai chị em ruột của vợ chồng anh Nguyễn Duy Thành (SN 1986) – Đào Thị Phương (SN 1992) và vợ chồng anh Nguyễn Duy Lâm (SN 1989) – Đào Thị Thảo (SN 1997) được nhiều người biết đến.

Thành và Lâm là hai anh em ruột, còn Phương và Thảo là hai chị em ruột. Hai gia đình nội, ngoại ở cách nhau 50km. Vợ chồng anh Thành bén duyên trước, sau đó đã tạo điều kiện cho mối duyên của hai người em “đơm hoa kết trái”.

Vợ chồng anh Thành và vợ chồng anh Lâm (từ trái sang)

Anh Thành kể, vợ chồng anh quen biết nhau vào năm 2015 khi làm việc cùng cơ quan. Chỉ sau vài tháng tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Năm ấy, anh Lâm đang làm việc tại Nhật Bản nên chỉ có thể chúc phúc anh trai từ xa. Không về dự đám cưới, anh không biết quá nhiều về gia đình của chị dâu. Cho đến tháng 9/2016, khi về Việt Nam ở hẳn, một cơ duyên bất ngờ đã giúp anh bén duyên với chị Thảo – vợ của anh bây giờ.

“Quê tôi ở Hưng Yên nhưng từ năm 2013, bố mẹ tôi và anh trai đã lên Điện Biên sống và làm việc. Năm 2016, chị dâu tôi sinh con đầu lòng nên về nhà ngoại ở cữ. Đến tết Nguyên đán 2017, bố mẹ, anh trai tôi sang đó đón chị dâu về, tình cờ tôi cũng đi theo”, anh Lâm kể.

Đó là lần đầu tiên anh Lâm gặp chị Thảo. Anh nhớ mãi dáng vẻ nhỏ nhắn, sự vô tư, hồn nhiên của chị khi ấy. Dù gặp lần đầu nhưng chị Thảo rất thân thiện, sẵn sàng ngồi xuống cạnh anh mời cơm, mời nước và trò chuyện. Điều ấy khiến anh Lâm nảy sinh lòng cảm mến ngay lần đầu gặp gỡ.

“Ra Tết, cả nhà tôi lên Điện Biên, chỉ riêng Lâm ở lại quê nhà. Lúc đó, tôi đã thấy lạ nhưng sau này mới biết Lâm ở lại vì có ý với Thảo”, anh Thành cười chia sẻ.

Vợ chồng anh Thành (ngoài cùng bên trái) và vợ chồng anh Lâm (ngoài cùng bên phải) bên bố mẹ ruột của hai anh

Mối duyên của anh Lâm, chị Thảo nảy nở rất nhanh. Họ chính thức hẹn hò sau vài lần gặp gỡ, cùng nhau đi ngắm biển và chia sẻ về kế hoạch, dự định của nhau.

Khi đã chắc chắn vào tình cảm của mình, cặp đôi công khai với gia đình. Cả hai bên đều mừng rỡ vì một lần nữa được kết tình thông gia.

“Bố mẹ tôi bảo ‘Miễn các con hạnh phúc thì bố mẹ luôn ủng hộ. Các con lựa chọn thế này, hai gia đình thân càng thêm thân’”, anh Lâm nói.

Cuộc sống quây quần

Hai bên thông gia một lần nữa ngồi lại bàn chuyện cưới hỏi cho các con. Trong lễ cưới của anh Lâm – chị Thảo, bố mẹ hai bên lại đại diện nhà trai, nhà gái nhận ly rượu mừng và gửi lời chúc phúc tới đôi trẻ.

Vợ chồng anh Thành tất bật lo liệu công việc cho cả hai nhà. Đám cưới của em trai ruột cũng là ngày vui của em gái vợ, với anh Thành chẳng còn điều gì đặc biệt và hạnh phúc hơn.

Tổ ấm nhỏ của anh Thành và anh Lâm (từ trái sang)

Sau đám cưới, vợ chồng anh Lâm có một thời gian học việc tại Hà Nội. Năm 2019, cặp đôi quyết định lên Điện Biên sống để được ở gần bố mẹ, anh chị.

Trong 1 năm đầu, vợ chồng anh Lâm sống chung nhà với vợ chồng anh Thành. Cuộc sống gia đình quây quần khiến ai nấy đều cảm thấy ấm áp.

“Chúng tôi ăn cơm chung mâm, sống chung một nhà. Người này bận thì người kia đỡ đần, người này gặp khó khăn thì người kia hỗ trợ, không khí lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm.

Đều là anh chị em ruột thịt nên mọi người yêu thương, thấu hiểu cho nhau. Nhà tôi chưa từng xảy ra xích mích bởi chị em dâu cũng là chị em ruột, anh em ‘cột chèo’ cũng cùng bố mẹ sinh ra”, anh Thành cười kể lại.

Giữa năm 2020, vợ chồng anh Lâm chuyển ra sống tại nhà riêng nhưng chỉ cách nhà vợ chồng anh Thành khoảng 300m. Hai gia đình vẫn gần gũi, thân thiết như xưa. Có điều, thay vì ăn cơm chung mỗi ngày, họ thường sum họp ăn uống vào mỗi cuối tuần để dễ bề sắp xếp công việc, con cái.

Anh Thành kể, mỗi lần sum họp, chị em chị Phương lại ríu rít gọi video về cho bố mẹ đẻ ở quê nhà, tâm sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Bố mẹ chồng thấy vậy, thường nói vui với hai nàng dâu: “Đấy, nếu hai anh em ruột không cưới hai chị em ruột thì làm gì có cảnh này, chị em dâu ríu rít gọi về cho cùng một bố mẹ đẻ”. Cả nhà cười nói rôm rả sau câu đùa vui ấy.

“Sự thân thiết không chỉ ở thế hệ chúng tôi mà còn lan tỏa sang thế hệ các con. Ba đứa con của vợ chồng tôi và 2 đứa con của vợ chồng em trai rất thân thiết và thương yêu nhau vì chúng thấy được sự gắn bó từ bố mẹ.

Việc xưng hô trong gia đình cũng không phức tạp. Các con của Lâm gọi vợ chồng tôi là ‘bác’, các con tôi gọi vợ chồng Lâm là chú – dì. Ở bên nội hay bên ngoại cũng thống nhất cách xưng hô đó”, anh Thành chia sẻ.

Nhiều năm qua, hai cặp vợ chồng đi đâu cũng có nhau, trong việc báo hiếu cha mẹ hai bên cũng cùng nhau thực hiện. Anh Thành rất biết ơn mối duyên đặc biệt này vì nhờ đó, gia đình càng thêm gắn kết.

Ảnh: NVCC