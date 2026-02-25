Trước đó, tối 24/2, tại Km160 quốc lộ 24, đoạn qua xã Đăk Rơ Wa (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT nhận tin báo về xe khách biển kiểm soát 50F-053XX có dấu hiệu chở quá số người quy định và đi vào tuyến đường có biển cấm.

Tổ công tác đã chốt chặn, kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra xác định, xe thuộc loại 25 chỗ nhưng chở 61 người, do tài xế L.V.T. (SN 1987, trú xã K’Bang, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

CSGT làm việc với tài xế L.V.T. Ảnh: CACC

Ngoài lỗi chở quá số người, phương tiện còn vi phạm chạy không đúng tuyến vận tải được cấp phép và đi vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại xe đang điều khiển.

Với các vi phạm trên, Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt với tổng số tiền 209 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt gần 60 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 150 triệu đồng.