Liên quan đến việc thí điểm cấm ô tô tải đi ở làn 1 của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, sau hơn 1 ngày áp dụng, lực lượng CSGT đánh giá, giao thông trên tuyến thông suốt; các tài xế ô tô tải đã tuân thủ quy định, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển và lưu thông ổn định ở làn số 2, 3.

Biển báo tốc độ, cấm xe tải được lực lượng chức năng đặt tại Km 182+300

trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Do làn số 1 (làn sát giữa phân cách giữa) thông thoáng, nên ô tô con di chuyển được liên tục, hạn chế được tình trạng phanh gấp, chuyển làn đột ngột - đây là nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên cao tốc.

Cũng theo Cục CSGT (Bộ Công an), sau những ngày đầu thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tài xế ô tô tải, đơn vị sẽ xử phạt các tài xế cố tình vi phạm.

Ghi nhận trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tài xế Lê Minh Khoa (trú tại Bắc Ninh) - người có 17 năm lái ô tô đầu kéo cho biết, việc cấm ô tô tải đi ở làn 1 của cao tốc là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện cho các tài xế lái xe an toàn hơn.

"Nhiều người lái ô tô tải nặng, đi với vận tốc 50 - 60km/h nhưng lại chiếm làn 1 của cao tốc, các xe khác dù đi đúng tốc độ cho phép cũng không thể vượt lên, buộc phải chuyển làn khiến giao thông lộn xộn", tài xế Khoa nói.

Cũng theo tài xế này, dù ở tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ mới thí điểm ở 29km nhưng bước đầu đã thấy ô tô tải chấp hành đi ở làn 2 và 3, điều này tạo cảm giác thoải mái khi lái xe.

Đa số các tài xế ô tô tải đã đi đúng phần đường của mình. Ảnh: Đình Hiếu

Đồng quan điểm, tài xế Nguyễn Văn Long (trú tại Hà Nội) chia sẻ, ngay khi vào tuyến từ Km 182+300, anh đã thấy các đồng nghiệp điều khiển ô tô tải khác đi vào làn 2, 3.

"Hình ảnh ô tô tải chạy chậm đi vào làn 2, 3 khác hẳn trước kia, tôi không phải lo lắng để cố vượt xe khác rồi chuyển làn nữa mà đi đều đều trong phần đường của mình", tài xế Long cho biết.

Trước đó, sau đề xuất của Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 13/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tốc độ cho phép ở các làn đường thuộc tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h. Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.

Đồng thời, ở trên 2 tuyến cao tốc, cơ quan chức năng đã tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, nhằm nhắc lại thông tin các biển báo tốc độ tối phép tương ứng trên truyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Tốc độ cho phép ở các làn đường thuộc tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cục CSGT