Bà D.T.H.V (69 tuổi, trú tại Tây Ninh) được người nhà đưa vào cấp cứu sau khi to tiếng với người thân. Bà V. tức giận và bất ngờ ngực xuất hiện cơn đau tức nặng, tình trang đau ngày càng tăng, không giảm.

Gia đình vội vàng đưa vào cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bà V. bị nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị hẹp mạch vành và thực hiện các can thiệp cần thiết như nong mạch vành bằng bóng phủ thuốc, đặt stent.

Bà V. được can thiệp đặt stent cấp cứu. Chỉ sau 30 phút can thiệp, mạch máu đã được tái thông thành công, người bệnh qua cơn nguy kịch, thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa.

Trong một tuần gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận hàng chục trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. May mắn, nhờ được phát hiện kịp thời, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và hồi phục nhanh chóng.

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Văn Mót, Phó Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt ở người có bệnh nền. Điều quan trọng nhất trong cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là “thời gian”. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Với người bệnh nhồi máu cơ tim, khi được tiếp nhân cấp cứu phải được điều trị nhanh nhất có thể, từ chẩn đoán ban đầu, hội chẩn chuyên sâu đến can thiệp tái thông mạch máu khẩn cấp mới nhanh chóng cứu sống, hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Bác sĩ Mót cho biết, việc phòng nhồi máu cơ tim rất quan trọng, đặc biệt là người có yếu tố nguy cơ tim mạch như lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá… cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi bất thường cần nghĩ tới những biến cố tim mạch tiềm ẩn, không chủ quan.

Bác sĩ Mót nhấn mạnh mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn. Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu đau ngực, khó thở,… đừng chần chừ mà nên đến bệnh viện cấp cứu ngay.

