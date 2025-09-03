Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy (SN 1992); Trần Tuấn Vũ (SN 1990); Phan Việt Trung (SN 1992, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội); Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú xã Trần Phú, Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987, trú phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP Huế vay tiền với lãi suất từ 240-644%/năm (gấp 12-31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự quy định), tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng bắt giữ Phạm Duy. CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trong quá trình khám xét tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở 07/6 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), tổ công tác phát hiện tại tủ đựng đồ trong phòng ngủ có 9 viên nén hình tròn, màu hồng.

Tổ công tác đã khám nghiệm hiện trường, test nhanh ma túy đối với Trung, Vũ và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, các đối tượng chính của chuyên án là Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy và Phan Việt Trung đã bị công an bắt giữ và có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.