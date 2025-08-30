Hôm nay (ngày 30/8), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (29 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hai đối tượng Hoàng Ngọc Sơn và Cao Thanh Lập khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Sơn và Lập hoạt động cho vay qua các hội nhóm kín trên Zalo, Facebook với mức lãi suất từ 20 - 40%/tháng, tức 240 - 360%/năm. Đáng nói, nhóm này bắt buộc người vay phải thế chấp CCCD, hình ảnh, clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

Khi người vay trễ hạn đóng lãi, nhóm này liền nhắn tin, gọi điện đe dọa, đồng thời đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội, thậm chí gửi cho bạn bè, người thân hoặc trực tiếp đến nhà chửi bới, ép trả tiền.

Khi bắt giữ Sơn và Lập để điều tra, cơ quan công an đã tiếp xúc, làm việc với hàng chục nạn nhân, trong đó nhiều phụ nữ bị buộc phải chụp, quay clip khỏa thân để thế chấp.

Cơ quan công an xác định nhóm của Sơn và Lập đã cho vay với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và hiện đang mở rộng điều tra.