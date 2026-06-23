Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Hùng (SN 1983, ở Hải Phòng) 14 năm tù, Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, ở Thanh Hóa) 10 năm tù cùng về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Các bị cáo Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992, ở Khánh Hòa), Trần Ngọc Ba (SN 1990, ở Lào Cai), Phùng Thị Thảo (SN 1984, ở Thanh Hóa), Lê Thanh Thành (SN 1998, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991, ở Cần Thơ) nhận mức án từ 7 đến 10 năm tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Săn tìm những người có nhu cầu mua, bán thận

Theo cáo buộc, Phạm Văn Hùng vốn không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, bản thân từng bán thận nên bị cáo nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Từ đó, Hùng nảy sinh ý định môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (thận của người khác) để kiếm lợi.

Do việc môi giới mua bán thận cần có nhiều công đoạn nên Hùng đã liên hệ với các bị cáo khác để cùng hỗ trợ.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, Hùng cùng Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành bàn bạc, thống nhất sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán thận.

Khi tìm được người có nhu cầu mua, bán thận, các bị cáo báo lại cho Hùng để anh ta kêu gọi góp vốn lo chi phí y tế và sinh hoạt cho người bán thận. Sau đó các bị cáo phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số y tế cần thiết phục vụ việc ghép tạng.

Bị cáo còn hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Hùng dùng quỹ chung do các đối tượng góp lại chi trả.

Từ tháng 10/2024 - 9/2025, Hùng cùng Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành, Ngân đã thực hiện môi giới thành công 6 ca mua bán thận.

Một trong 6 vụ môi giới diễn ra vào tháng 11/2024. Khi đó, chị Lò Thị T. (SN 1992, ở Lào Cai) vì cần tiền nên muốn bán thận. Chị truy cập vào hội nhóm “mua bán thận” trên Facebook và được Hoa liên hệ thỏa thuận việc bán thận.

Hoa thỏa thuận với chị T. về số tiền bán thận là 500 triệu đồng và hướng dẫn chị này làm hồ sơ để hiến thận. Hoa thông báo cho Hùng, Ba, Thúy, Thảo về việc đã tìm được người bán thận và rủ mọi người cùng góp tiền thực hiện ca ghép thận trên.

Khi đến Bệnh viện Quân đội 108, chị T. được Hoa và Thúy đưa đi đăng ký hiến thận và khám, xét nghiệm để lấy chỉ số HLA (chỉ số kháng nguyên bạch cầu để xác định độ tương thích hiến tạng). Chị T. sau đó được đưa về phòng trọ để chờ bán thận.

Khoảng tháng 12/2024, thông qua hội nhóm "mua bán thận" trên Facebook, Hùng tìm được anh Bùi Đức C. (SN 1994, ở Hưng Yên) là bệnh nhân bị suy thận cần ghép thận. Hùng gửi ảnh chỉ số thận của chị T. cho anh C. và thỏa thuận số tiền mua thận là 970 triệu đồng. Anh C. đã đồng ý mua thận.

Ngày 6/1/2025, tại Bệnh viện Quân đội 108, chị T. và anh C. được phẫu thuật ghép thận và gia đình anh C. đã chuyển 970 triệu đồng cho Hùng.

Chị T. được nhận 500 triệu đồng từ số tiền trên, còn các bị cáo chia nhau số còn lại.

Đối với những người bán thận trong vụ án này, họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để trang trải cuộc sống nên đã bán đi bộ phận cơ thể của mình. Hành vi của họ không đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán bộ phận cơ thể người nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.