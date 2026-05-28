Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đưa nhóm 20 bị cáo ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, nhóm "xã hội đen" này lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn) trên mạng xã hội, dùng hình ảnh và thông tin của anh Huấn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán bộ phận cơ thể người.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Cụ thể, vào cuối năm 2021, Huấn Hoa Hồng là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên Facebook.

Thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm ổn định nên Nguyễn Duy Khánh (SN 1997, ở Hà Nội) và đồng bọn đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh Huấn Hoa Hồng cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Các bị cáo chạy quảng cáo “hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30-500 triệu đồng với thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo để được tư vấn”.

Đối với những khách hàng cảnh giác cao, yêu cầu video call trước khi chuyển tiền, nhóm bị cáo dùng máy tính xách tay hoặc điện thoại di động để truy cập mạng xã hội Facebook, tìm một đoạn video của Huấn Hoa Hồng để mở lên, tắt hết tiếng.

Khi gọi video call với khách, các bị cáo quay camera trên máy điện thoại của mình vào đoạn video của Huấn Hoa Hồng đã mở sẵn, nhưng chỉ cho xem vài giây rồi tắt để tránh bị phát hiện.

Với thủ đoạn trên, rất nhiều người nhẹ dạ bị nhóm này lừa tiền. Từ đầu năm 2022-2023, bị cáo Nguyễn Duy Khánh đã lừa đảo, hưởng lợi hơn 42 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, Hà Nội), chiếm đoạt 154 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Quang Linh (SN 2001, Hà Nội), lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng…

Mua bán bộ phận người

Cáo trạng xác định, để có tiền tiêu, nhóm bị cáo còn thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.

Tháng 7/2020, Hoàng Văn Xâm (SN 1984) hành nghề lái xe taxi trên địa bàn Hà Nội. Khi đó, bị cáo thấy nhiều người môi giới đưa đón bệnh nhân đến hiến ghép thận để thu tiền hưởng lợi ở khu vực bệnh viện 103, bệnh viện Việt Đức.

Quá trình làm việc, Xâm biết Trương Phúc Vượng (SN 1991), Lê Hồng Kha (SN 1992), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987) đều là những người đã bán 1 quả thận, biết về hội nhóm hiến ghép thận trên mạng xã hội Facebook, đang làm môi giới mua bán thận ở khu vực cổng bệnh viện 103 nên làm quen và kết hợp tìm người mua bán thận để môi giới và cùng hưởng lợi.

Xâm thuê phòng trọ để nuôi những người bán thận do đồng bọn tìm được. Khi tìm được người có nhu cầu mua thận, các bị cáo thỏa thuận giá bán để kiếm lợi. Từ năm 2022 đến khi bị bắt, các bị cáo này đã tổ chức môi giới mua bán thành công cho 3 cặp ghép thận, thu lợi bất chính 838 triệu đồng.

Ngoài ra, Vượng và Kha còn cùng Trương Văn Nhất cùng nhau môi giới 3 vụ mua bán thận khác, thu lợi bất chính hơn 794 triệu đồng…

Cáo trạng xác định, nhóm bị cáo này còn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy và đánh bạc.