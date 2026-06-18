Chiều ngày 18/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Tiến Lực (40 tuổi, quê Ninh Bình) 19 năm tù về các tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, ngụ An Giang) bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác cũng phải lĩnh án từ 6 tháng đến 12 năm tù.

Theo cáo buộc, năm 2018, trong thời gian chờ bán thận, Lực quen biết Trần Thanh Hòa (đã mất ngày 14/4/2024). Năm 2019, thận của Lực được bán để ghép cho một người tên Sen (không rõ lai lịch) tại một bệnh viện ở TPHCM. Vì vậy, Lực biết rõ quy trình khám bệnh, thủ tục ghép thận nên quyết định tham gia việc mua, bán thận để hưởng lợi.

Sau đó, Lực nhờ Hòa phụ giúp tìm người bán thận, kết nối với người mua rồi đưa họ đi xét nghiệm. Lực thỏa thuận chia cho Hòa 20 triệu đồng mỗi ca ghép thành công.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Từ khách hàng thành “đối tác” của ông trùm

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Lương Văn Nam, Mai Quang Anh và Hồ Hiếu đã thông qua Lực để bán thận, sau đó tham gia vào đường dây mua bán nội tạng của Lực.

Cụ thể, trường hợp của bị cáo Phan Thanh Hải, do cần tiền nên Hải đăng tin bán thận lên mạng xã hội Facebook và được Trần Thanh Hòa giới thiệu với Lực. Lực thỏa thuận mua quả thận của Hải với giá 280 triệu đồng. Khi Hải đồng ý, Lực kết nối với người cần mua là ông Trần Kỳ P. và bán với giá 400 triệu đồng. Đến tháng 2/2020, ông P. và Hải thực hiện việc phẫu thuật cắt ghép thận.

Sau khi bán thận, Hải tham gia vào đường dây mua bán thận của Lực.

Tương tự, sau khi bán thận, bị cáo Hồ Hiếu cũng tham gia vào đường dây của Lực. Theo hồ sơ vụ án, do bị suy thận giai đoạn cuối, thông qua một người cùng đi chữa bệnh giới thiệu, bà Trần Thị Phục V. liên hệ với Lực đặt vấn đề mua thận. Lực nhận lời và đưa ra giá 1 tỷ đồng. Vợ chồng bà V. đồng ý rồi chuyển trước cho Lực 400 triệu đồng.

Tháng 2/2022, theo chỉ đạo của Lực, bị cáo Mai Quang Anh vào hội nhóm hiến thận, tìm được người cần bán thận là Hồ Hiếu. Quang Anh thỏa thuận mua một quả thận của Hồ Hiếu với giá 250 triệu đồng, Hiếu đồng ý và bắt xe khách từ Huế vào TPHCM gặp Quang Anh.

Tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn với Lực nên Quang Anh bỏ về quê. Lúc này, Lực trực tiếp thỏa thuận mua quả thận của Hiếu với giá 300 triệu đồng. Thế nhưng, bà V. và Hiếu chưa kịp phẫu thuật cắt ghép thận thì bị cơ quan công an phát hiện.

Theo kết quả giám định, hầu hết bị cáo trong vụ án có tỷ lệ tổn thương cơ thể 45% do đã cắt một quả thận.

Ngoài việc môi giới mua bán thận, Lực và Hòa còn trực tiếp làm giả các giấy tờ (giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của UBND các địa phương) để hợp thức hóa hồ sơ nộp cho Bệnh viện Chợ Rẫy (quy định người hiến và người bệnh phải có quan hệ huyết thống ba đời).

Lực đã sử dụng 42 tài liệu giả về nhân thân của người bán và người nhận thận để phục vụ hoạt động mua bán thận.

Cơ quan điều tra xác định Lực trực tiếp dùng 5 con dấu giả để làm 21 tài liệu giả; ngoài ra Hòa còn thực hiện 51 tài liệu giả khác.

Trong lúc chờ cắt ghép thận với bà V., bị cáo Hồ Hiếu hỗ trợ Lực và Hòa soạn thảo các giấy tờ giả.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11/2019-10/2023, nhóm của Lực đã thực hiện 28 ca mua bán thận, trong đó 15 ca ghép thành công, 13 ca chưa phẫu thuật. Lực trực tiếp chỉ đạo 12 ca, còn Nguyễn Thanh Phong tham gia, chỉ đạo 9 ca.

Người mua thận phải chi trả cho nhóm của Lực từ 370 triệu đến 1,1 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi trừ chi phí xét nghiệm, điều trị và sinh hoạt của người bán thận trong thời gian chờ phẫu thuật, các bị cáo hưởng lợi từ 10-500 triệu đồng/ca.