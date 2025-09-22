Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, ở Nghệ An) mức án 7 năm tù về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an phát hiện 3 công dân sử dụng thị thực Ba Lan nghi là giả để xuất cảnh đến Ba Lan. Ngày 14/4/2024, Cục tiếp nhận 4 công dân Việt Nam bị Ba Lan từ chối nhập cảnh, buộc quay lại Việt Nam vì sử dụng thị thực Ba Lan giả để nhập cảnh.

Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/7/2024, Cơ quan an ninh điều tra - Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, từ khoảng tháng 9/2023-3/2024, một số đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Bảo đã thực hiện hành vi tổ chức, làm hồ sơ, thủ tục, nhận tiền và cung cấp thị thực lao động giả để đưa nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang châu Âu (chủ yếu là Ba Lan) với mục đích trốn ở lại lao động.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Trong số 7 công dân nói trên phải kể đến anh L. Khoảng tháng 12/2023, anh L. có nhu cầu đi lao động tại châu Âu nên đã liên hệ với Bảo qua tài khoản Zalo. Bảo cam kết làm hồ sơ cho anh L. sang Ba Lan bằng thị thực lao động thời vụ, công việc làm nhân viên kho, lương 30 triệu đồng/tháng với tổng chi phí 17.500 USD.

Cuối tháng 12/2023, theo hướng dẫn của Bảo, anh L. nộp hồ sơ. Đến cuối tháng 2/2024, Bảo gửi hình ảnh thị thực Ba Lan cho anh L. qua Zalo và yêu cầu anh này chuyển 30 triệu đồng tiền vé máy bay. Sau đó anh L. được giao hộ chiếu có dán thị thực Ba Lan, vé máy bay, hợp đồng lao động (bằng tiếng nước ngoài) và phiếu đặt khách sạn.

Ngày 3/3/2024, anh L. xuất cảnh, lúc quá cảnh anh đã bị lực lượng chức năng phát hiện sử dụng thị thực giả, bị bắt giữ, kết án 2 tháng tù và bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 4/2024.

Chịu chung số phận phải ngồi tù 2 tháng ở nước ngoài vì dùng thị thực giả như anh L. còn có anh C. và anh P.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Bảo khai, khoảng tháng 2/2024, Bảo được người đàn ông tên Tuấn (không rõ nhân thân, hiện đang sinh sống tại Đức) thuê thực hiện việc gặp gỡ, đưa hồ sơ và hướng dẫn người lao động làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài với tiền công 12 triệu đồng/tháng.

Trong tháng 3/2024, Bảo đã trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, hướng dẫn và giao hồ sơ xuất cảnh cho 7 người có nhu cầu sang Ba Lan lao động. Tại các buổi gặp, Bảo đưa cho từng người một tờ giấy in sẵn nội dung hướng dẫn cách khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh và yêu cầu học thuộc, trả lời thống nhất rằng đi Ba Lan để lao động theo giới thiệu của công ty phía Ba Lan.

Trong đó, duy nhất một người được hướng dẫn trả lời rằng sang Ba Lan với mục đích khám bệnh.

Sau khi mọi người đã học thuộc, Bảo thu lại các giấy này rồi trực tiếp giao cho từng người hộ chiếu có dán thị thực Ba Lan, vé máy bay, hợp đồng lao động bằng tiếng nước ngoài và phiếu đặt khách sạn, đồng thời hướng dẫn họ cách làm thủ tục xuất cảnh.

Sau khi 3 người bị phát hiện sử dụng thị thực giả và không được xuất cảnh, Bảo báo lại sự việc cho Tuấn biết rồi sau đó vứt sim điện thoại đã dùng để liên lạc với các khách trên.

CQĐT xác minh và xác định, 7 công dân Việt Nam nói trên chưa từng nộp hồ sơ xin cấp thị thực cho Đại sứ quan Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam.

Cáo trạng xác định, từ khoảng tháng 9/2023-3/2024, Nguyễn Văn Bảo biết việc 7 công dân Việt Nam muốn xuất cảnh sang Ba Lan để trốn ở lại lao động nhưng vẫn giúp sức, cùng các đối tượng khác tổ chức cho 7 công dân này xuất cảnh sang Ba Lan.