Nhà Trẻ "tốt nghiệp"

Từ một đội thi tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Nhà Trẻ gây ấn tượng khi duy trì hoạt động với mô hình nhóm nhạc đến nay 2 năm.

7 thành viên của nhóm gồm thủ lĩnh Tiến Đạt, Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên, Binz, Rhymastic và Duy Khánh.

Sau Encore Concert hồi tháng 9/2025, nhóm chính thức kết nạp thêm đạo diễn Kiên Ứng và ca sĩ Huy R, trở thành đội hình 9 người.

Nhả Trẻ tại "Gai Home Concert". Ảnh: NVCC

Ngoài các hoạt động chung, 9 thành viên còn thường xuyên xuất hiện trong các dự án cá nhân của nhau, từ MV, liveshow đến các sân khấu lớn nhỏ.

Tại Gai Home Concert vừa qua, toàn bộ thành viên Nhà Trẻ lên sân khấu với màn trình diễn bài Sao cũng được.

"Ánh mắt một người" - Nhà Trẻ

Ngọc Sơn mừng sinh nhật Phương Thanh

Ca sĩ Ngọc Sơn, Phương Thanh, Hà Myo - Á quân Solo cùng bolero Khánh An, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca Nguyễn Quốc Linh... vừa góp mặt trong đêm nhạc thiện nguyện thuộc khuôn khổ Lễ hội truyền thống tại Trịnh Xá (Từ Sơn, Bắc Ninh).

Tại đêm diễn, ca sĩ Ngọc Sơn thể hiện loạt bài như: Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Tình cha... và khoe vũ đạo khi trình diễn bài mới sáng tác là Anh em một nhà.

Ngọc Sơn được khán giả Bắc Ninh mến mộ. Ảnh: BTC

Ca sĩ Phương Thanh xuất hiện cuối chương trình với các bài quen thuộc như: Đêm lao xao, Trống vắng, Xuân hạ thu đông...

Chị cũng khuấy động không khí khi hát cover bài hit trẻ Tái sinh và Ôm em được không, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt.

Điểm nhấn của đêm nhạc là khoảnh khắc Ngọc Sơn mang bánh kem lên sân khấu chúc mừng Phương Thanh trong màn đồng thanh bài Happy birthday từ hàng nghìn khán giả.

Ngọc Sơn mừng sinh nhật Phương Thanh trước hàng nghìn khán giả. Ảnh: BTC

Cũng tại sân khấu này, Phương Thanh nói yêu thích làn điệu quan họ Bắc Ninh từ khi còn nhỏ, từng xem bộ phim Đến hẹn lại lên và luôn dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này.

Việc được đón sinh nhật ngay tại Bắc Ninh với Phương Thanh là trải nghiệm đáng nhớ. Chị còn hát tặng khán giả làn điệu quan họ Ngồi tựa song đào thay lời cảm ơn họ.

