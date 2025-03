Nỗ lực chuyển đổi xanh

Ngành công nghiệp nhựa vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi nhu cầu về sản phẩm nhựa có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, tòa nhà cao tầng, và cơ sở hạ tầng … Theo dự báo, nhu cầu VLXD xanh trên toàn cầu đạt 562,7 tỷ USD vào năm 2028 và tốc độ tăng trưởng 10,1% mỗi năm.

Vì vậy, để bắt kịp nhịp thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp đang đối mặt với không ít thách thức đến từ các yêu cầu về xanh hóa, số hóa ngày càng cao tại thị trường, cũng như các chính sách bảo vệ môi trường.

Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong cam kết giảm phát thải ròng carbon về bằng 0 (Net Zero) vào 2050. Cam kết này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, hướng đến phát triển kinh tế bền vững. Theo lộ trình, thị trường tín chỉ carbon sẽ được vận hành thí điểm vào năm 2025.

Nhận thức rõ được các thách thức cũng như cơ hội để phát triển, nhiều năm nay Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Công ty đã thay thế, cải tiến các hệ thống động cơ cũ bằng các hệ thống động cơ sử dụng biến tần - servo tiết kiệm điện, hiệu suất cao. Các máy lạnh chạy gas được thay bằng máy lạnh làm mát bằng nước cho các tủ điện điều khiển, giảm điện năng tiêu thụ…

Nhựa Bình Minh kiên định với mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Điểm nhấn trong nỗ lực này là việc nghiên cứu và triển khai cánh tay robot tự động hóa sản xuất phụ tùng ống nhựa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường.

Song song với đó, Nhựa Bình Minh chú trọng phát triển và tăng tỷ trọng "sản phẩm xanh" thông qua việc duy trì chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất, không chỉ về tuổi thọ hay đặc tính sử dụng mà còn về sức khỏe và sự an toàn của người dùng.

Công ty cũng phát triển sản phẩm có mức phát thải thấp, bằng cách chọn nguyên liệu thân thiện với môi trường (không sử dụng nguyên liệu PVC có nguồn gốc từ than và acetylene) từ các nhà cung cấp uy tín và giảm phát thải CO2 trong quá trình sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao (HVA) để hỗ trợ xu hướng phát triển toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, cơ sở hạ tầng và tăng trưởng xanh.

“Trái ngọt” cho doanh nghiệp tiên phong

Trong nhiều năm qua, tập đoàn SCG cùng các công ty thành viên kiên định theo đuổi chiến lược ESG 4 Plus, tập trung vào phát thải ròng bằng không (Set Net Zero), phát triển xanh (Go Green), giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality), thúc đẩy hợp tác (Embrace Collaboration), công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh (Fairness and Transparency in all operations).

Nhựa Bình Minh đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành đạt chứng nhận Sản phẩm Xanh Singapore (SGBP) - một trong những tiêu chuẩn khắt khe dành cho sản phẩm phục vụ công trình xây dựng. Đặc biệt, các dòng sản phẩm ống và phụ tùng ống PVC-U, PP-R của công ty đã đạt mức chứng nhận dẫn đầu từ SGBC, khẳng định chất lượng, độ an toàn và tính bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhựa Bình Minh đạt chứng nhận Sản phẩm Xanh Singapore ở mức cao nhất - Dẫn đầu cho sản phẩm PVC-U và PP-R. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Để đạt được chứng nhận Dẫn đầu, Nhựa Bình Minh đã trải qua những quy trình kiểm tra khắt khe về vòng đời sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến tác động của sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. Công ty cam kết tối ưu sử dụng nguồn nguyên liệu, đảm bảo chất lượng và áp dụng hệ phụ gia không chứa kim loại nặng. Sản phẩm xanh có chất lượng vượt trội, an toàn sức khỏe cho người sử dụng và tương thích với quy định công trình xây dựng xanh tại nhiều nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam.

Các sản phẩm được chứng nhận SGBP đủ điều kiện cho điểm theo hệ thống đánh giá công trình lớn như BCA Green Mark Scheme, Malaysia Green Building Index, Hong Kong Beam Plus và Vietnam Lotus. Bên cạnh đó, có thể mở rộng cơ hội kinh doanh tại hơn 43 quốc gia bao gồm Nhật Bản và Mỹ.

Các dòng phụ tùng ống PVC-U và PP-R của Nhựa Bình Minh được tin dùng trong nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: Nhựa Bình Minh

Kết quả này không chỉ khẳng định thành công cho quá trình chuyển đổi xanh của Nhựa Bình Minh, mà còn là niềm cảm hứng cho ngành nhựa VLXD nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong hành trình thực hiện chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Trước đó, Nhựa Bình Minh đã đạt chứng nhận Sản phẩm Xanh Lotus, do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) trao tặng. Đồng thời, là doanh nghiệp tiên phong đạt chứng chỉ WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) của Vương quốc Anh.

Những “trái ngọt” trên cho thấy, Nhựa Bình Minh không chỉ kiên định trong việc cải tiến chất lượng đi đôi chiến lược phát triển bền vững bằng hiện thực hóa cam kết thực hiện ESG, mà còn duy trì được doanh thu cao và đảm bảo mức lợi nhuận của doanh nghiệp.

Từ những nỗ lực không ngừng trong việc giảm phát thải, tối ưu hóa sản xuất và sử dụng nguyên liệu xanh đã giúp Nhựa Bình Minh khẳng định vị thế tiên phong trong ngành. Công ty hướng tới tiếp tục trao đến người dùng những sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm tài nguyên và an toàn cho sức khỏe, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của các công trình xanh và trở thành đối tác tin cậy trong hành trình xây dựng một tương lai xanh.

Quốc Tuấn