Người có tiền sử gia đình mắc sỏi thận, sống ở vùng khí hậu nóng ẩm hoặc thường xuyên uống không đủ nước có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Tiến sĩ Graham Bobo, bác sĩ tiết niệu tại LCMC Health (Mỹ), giải thích: “Sỏi thận hình thành khi một số chất trong nước tiểu cô đặc đến mức tạo thành tinh thể. Theo thời gian, những tinh thể này có thể phát triển thành sỏi”.

Tiến sĩ, bác sĩ tiết niệu Shiv Patel (Mỹ) cho biết sỏi canxi oxalat là loại phổ biến nhất, hình thành khi oxalat từ thực phẩm kết hợp với canxi trong nước tiểu. Sỏi axit uric thường gặp ở người mất nước, ăn nhiều protein động vật hoặc mắc bệnh gout, tiểu đường.

“Yếu tố nguy cơ chung ở hầu hết các loại sỏi thận là uống không đủ nước. Nước tiểu cô đặc tạo điều kiện để các khoáng chất kết tinh”, bác sĩ Patel nói.

Những người có nguy cơ bị sỏi thận cao

Nam giới có nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn nữ giới, dù khoảng cách này đang thu hẹp. Người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột từng mắc bệnh cũng có nguy cơ cao hơn. Theo bác sĩ Bobo, người từng bị sỏi thận dễ tái phát trong tương lai.

Người sống ở vùng khí hậu nóng ẩm cũng có nguy cơ cao do mất nhiều nước qua mồ hôi. Béo phì, chế độ ăn nhiều natri và protein động vật, bệnh viêm ruột hoặc bệnh gout góp phần hình thành sỏi thận.

Uống quá nhiều trà đen không có lợi cho thận. Ảnh: Ban Mai

Sỏi thận gây cảm giác như thế nào?

Sỏi nằm trong thận có thể không gây triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ khi người bệnh chụp chiếu vì lý do khác.

Khi sỏi di chuyển xuống niệu quản, người bệnh có thể xuất hiện cơn đau đột ngột, dữ dội từng đợt ở lưng hoặc bên hông, đôi khi lan xuống vùng bẹn. Các triệu chứng khác gồm buồn nôn, đi tiểu thường xuyên hoặc mót tiểu cấp bách.

Bác sĩ Bobo khuyến cáo cần đi khám ngay nếu bạn đau kèm sốt hoặc ớn lạnh, vì đây có thể là dấu hiệu thận bị nhiễm trùng.

Loại đồ uống có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận

Theo bác sĩ Patel, trà đen chứa hàm lượng oxalat tương đối cao. Chất này có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu, tạo thành sỏi canxi oxalat. Uống khoảng hai cốc mỗi ngày được xem là mức có thể chấp nhận, trong khi tiêu thụ quá mức làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh uống trà đen ở mức độ vừa phải có thể giảm nguy cơ sỏi thận.

Một cách đơn giản để hạn chế nguy cơ là thêm chanh vào trà đá. Citrate trong chanh giúp liên kết với canxi trong nước tiểu, giảm khả năng canxi kết hợp với oxalat để tạo thành tinh thể.

Ngoài trà đen, nước ép bưởi cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận nếu uống quá nhiều. Bác sĩ Patel cho biết một số nghiên cứu quy mô lớn đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc thường xuyên uống nước ép bưởi và nguy cơ mắc bệnh cao hơn đáng kể, dù nguyên nhân chưa được hiểu đầy đủ.

Theo hai bác sĩ, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và không tiêu thụ quá mức bất kỳ loại thực phẩm hay đồ uống nào là điều quan trọng để hạn chế nguy cơ sỏi thận.