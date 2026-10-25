TRUNG QUỐC - Sau khi phát hiện đường huyết ở mức cận cao, bà Trương, 56 tuổi, quyết định bỏ cơm vì cho rằng tinh bột làm tăng đường huyết.

Nửa tháng đầu, bà Trương giảm khoảng 2,5-3kg, đường huyết lúc đói có vẻ cải thiện. Tuy nhiên, đến tuần thứ ba, bà thường xuyên mệt mỏi, đi cầu thang cũng phải nghỉ giữa chừng, tóc rụng nhiều và sắc mặt vàng vọt.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây, bánh mì và ngũ cốc là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, đồng thời bổ sung chất xơ, vitamin nhóm B và các dưỡng chất khác.

Một bữa ăn nên đa dạng các món, không nhất thiết loại bỏ cơm. Ảnh: Ban Mai

Bỏ cơm có thể khiến cơ thể mệt mỏi

Carbohydrate (bao gồm tinh bột, đường, chất xơ) là nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể. Khi cắt giảm quá mức, người ăn kiêng có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, suy nhược, đau đầu và táo bón.

Ngoài ra, khi bữa ăn không cung cấp đủ năng lượng, cơ thể phải điều chỉnh quá trình chuyển hóa để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Nếu protein bị huy động để tạo năng lượng, việc cung cấp dưỡng chất cho các chức năng khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc, người trưởng thành có mức hoạt động thể lực nhẹ nên tiêu thụ khoảng 250-400g ngũ cốc mỗi ngày. Tổng lượng cơm mỗi ngày tương đương một bát đến một bát rưỡi, chia đều 2-3 bữa.

Chỉ ăn rau chưa chắc đã tốt hơn

Sau khi bỏ cơm, nhiều người tăng lượng rau và chế biến bằng cách chiên xào với nhiều dầu. Khi đó, lượng calo và chất béo trong bữa ăn có thể tăng đáng kể. Nếu sử dụng nhiều muối, chế độ dinh dưỡng cũng khó bảo đảm mục tiêu kiểm soát huyết áp.

Bên cạnh đó, việc đột ngột tăng lượng chất xơ từ rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt có thể khiến một số người bị đầy bụng, khó chịu hoặc thay đổi thói quen đại tiện.

Do đó, ăn nhiều rau không có nghĩa bạn có thể bỏ qua sự cân bằng giữa các nhóm thực phẩm. Điều quan trọng là lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến và khẩu phần phù hợp.

Người có đường huyết cao nên ăn tinh bột thế nào?

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), không có một tỷ lệ carbohydrate phù hợp với tất cả bệnh nhân. Khẩu phần cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, mục tiêu đường huyết và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

Một số nguyên tắc có thể áp dụng gồm:

- Kết hợp tinh bột tinh chế với ngũ cốc nguyên hạt: Ăn luân phiên gạo trắng với gạo lứt, yến mạch, kê hoặc đậu để tăng lượng chất xơ.

- Cân đối các nhóm thực phẩm: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị có thể chia đĩa ăn thành một nửa đĩa rau không chứa nhiều tinh bột, một phần tư protein nạc và một phần tư thực phẩm chứa carbohydrate.

- Hạn chế dầu, muối và đường bổ sung: Hướng dẫn chế độ ăn uống cho cư dân Trung Quốc khuyến nghị người trưởng thành sử dụng khoảng 25-30g dầu ăn mỗi ngày. Bạn nên ưu tiên hấp, luộc, hầm và hạn chế món chiên nhiều dầu.

Sau khi quay lại ăn cơm với khẩu phần vừa phải, kết hợp thêm ngũ cốc nguyên hạt, bà Trương cảm thấy khỏe khoắn hơn và bớt rụng tóc.