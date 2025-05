Nhiều cô gái lựa chọn bước vào mối quan hệ với những "ông trùm" ma túy – nơi đồng tiền và tội ác luôn song hành.

Vụ án ma túy vừa bị triệt phá ở Quảng Ninh là một ví dụ điển hình. Trong số các bị can bị khởi tố, có Nguyễn Thị Hoài Thương – bạn gái của Bùi Đình Khánh và Triệu Thị Hiền – bạn gái của Hà Thương Hải, cùng bị điều tra về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Trong quá khứ, nhiều cô gái không chỉ đứng sau làm hậu phương, mà còn trực tiếp nhận lệnh, vận chuyển hàng, giữ tiền, thậm chí thay người tình xử lý các giao dịch mua bán ma túy. Khi đường dây ma tuý bị bóc gỡ, các ông trùm lãnh án, còn những bóng hồng bên cạnh họ cũng không tránh khỏi vòng lao lý.

Từ tiếp viên vũ trường đến “mắt xích” đường dây ma túy xuyên quốc gia

Nguyễn Yến Nhi (SN 2005, quê Hải Dương), từng là tiếp viên tại các vũ trường không chỉ ở trong nước, mà còn ở cả Lào, Campuchia, Myanmar... Cô đã quen, yêu và có con với người đàn ông có biệt danh là Béo, sống và làm việc ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Sau này, biết người yêu mình điều hành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, nhưng vì được lo cho cuộc sống sung túc nên Yến Nhi từng bước trở thành "người vận chuyển” khi cần.

Nguyễn Yến Nhi bị bắt giữ vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Báo Biên Phòng

Ngày 20/7/2024, Nhi bay sang Viêng Chăn (Lào) để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Nhi thuê phòng tại nhà nghỉ tại thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị.

Tối 23/7/2024, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nhi đang tàng trữ 15kg ketamine và 2kg “nước vui”. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm 40 bánh heroin khác tại phòng nghỉ của Nhi.

Qua khai báo, Nhi nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 50 triệu đồng và khai rõ vai trò tổ chức của Trần Thị Thanh Dung (SN 1982, Quảng Nam), một mắt xích quan trọng trong đường dây, người đã sắp xếp đường đi, người vận chuyển và “đạo diễn” toàn bộ kế hoạch. Lời khai của Nhi là thông tin quan trọng để phá án nhanh chóng, bắt giữ thêm đối tượng Dung, thu giữ toàn bộ tang vật.

Hot girl lật mặt

Từng là nữ sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) có ngoại hình nổi bật khiến nhiều người bất ngờ khi bị bắt trong một vụ án ma túy lớn hồi tháng 4/2021. Ông trùm của đường dây ma tuý bị triệt phá này là Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Trà My giả vờ bị oan, thậm chí viện cớ mang thai để mong thoát tội. Cụ thể, Trà My khai mình chỉ theo bạn đi Quảng Trị, Quảng Bình chơi vì “tiện đường”, cho rằng bản thân bị oan, thậm chí viện cớ đang mang thai nên đề nghị cơ quan chức năng điều tra kỹ càng.

Trà My và các đối tượng bị bắt. Ảnh: Báo Công lý

Tuy nhiên, nước mắt và chiêu trò của cô không qua mắt được các điều tra viên. Kết quả điều tra xác định Trà My và Nguyễn Vũ Trọng có quan hệ tình cảm, My từng trực tiếp tham gia giúp sức nhiều phi vụ vận chuyển ma túy. Từ một nữ sinh có gia cảnh khó khăn, My sa ngã sau khi tham gia vào đường dây buôn bán ma túy lớn.

Hot girl sa ngã cùng "ông trùm" ma túy

Ngọc Miu (tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc, SN 1994), từng là hot girl có tiếng ở TPHCM, đã sa ngã khi quen và trở thành người tình, tay chân đắc lực của 'ông trùm' ma túy khét tiếng Văn Kính Dương.

Vì ham chơi, cô bỏ học sớm, kết hôn khi mới lớn nhưng cuộc hôn nhân chóng vánh tan vỡ. Trong một buổi tiệc, Ngọc tình cờ gặp Văn Kính Dương, người cầm đầu đường dây sản xuất, phân phối ma tuý lớn.

Thời điểm Ngọc Miu và Văn Kính Dương gặp nhau, vì đang lẩn trốn nên Dương dùng tên gọi mới là Hoàng Béo. Sau thời gian quen nhau, Ngọc Miu trở thành người tình và là tay chân đắc lực của Văn Kính Dương.

Ngọc Miu, từ hot girl sa ngã đến “bà trùm” bất đắc dĩ. Ảnh: Đoàn Nga.

Cô sau đó tham gia tích cực vào đường dây phân phối ma túy với vai trò giao hàng, cất giữ tang vật, tiếp tay cho tội ác. Khi bị bắt giữ, tòa án đã tuyên phạt Ngọc Miu 16 năm tù, trong khi Văn Kính Dương lĩnh án tử hình. Trong trại giam, cô ân hận vì sự lựa chọn sai lầm đã khiến bản thân trả giá đắt.