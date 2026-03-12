Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, bộ máy hành chính ở Mường Lý được sắp xếp tinh gọn, linh hoạt và hoạt động hiệu quả hơn. Tại trụ sở xã, Trung tâm phục vụ hành chính công được cải tạo khang trang từ các phòng chuyên môn cũ, trở thành nơi tiếp nhận, giải quyết mọi thủ tục cho nhân dân.

Một góc xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa

Chị Giàng Thị Sùng, ở bản Trung Thắng, vượt gần 20 km đường rừng xuống xã làm thủ tục xác định mức độ khuyết tật để được hưởng trợ cấp. Chị được anh Vàng A Giàng, công chức tư pháp - hộ tịch tại trung tâm, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, đánh vần từng chữ để chị hoàn thiện hồ sơ. Hình ảnh đó đã thể hiện rõ tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ cơ sở ở Mường Lý.

Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý cho biết: “Cán bộ, công chức phải coi mình là người bạn của dân. Bà con vùng cao đến xã là cả một hành trình dài, tốn kém thời gian và chi phí, nên khi họ đã đến thì phải được việc. Có thủ tục khó, cán bộ phải làm giúp, không để người dân phải đi lại nhiều lần”.

5 năm qua, xã Mường Lý được đầu tư đồng bộ các công trình phúc lợi, kiên cố hóa hạ tầng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn. 131 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cải thiện nhà ở; điện lưới, sóng viễn thông về đến bản; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục lan tỏa, phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Mường Lý đã chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm, ma túy, tăng cường kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Anh Nguyễn Công Bằng, cán bộ được điều động lên Mường Lý, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Mường Lý xác định tiếp tục quy hoạch sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi đặc sản gắn với chế biến, tiêu thụ; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông; chung tay đẩy lùi tảo hôn, xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống; bảo đảm vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày còn vương nhẹ trên những mái nhà, hòa vào ánh sáng của các cột đèn năng lượng mặt trời, trẻ con nô đùa, tiếng khèn Mông vang vọng giữa đại ngàn.

Ở trụ sở xã, đèn vẫn sáng, nhiều cán bộ vẫn nán lại, chuẩn bị giấy tờ cho chuyến đi cơ sở vào sáng hôm sau. Họ đã và đang lặng lẽ mang mùa xuân của Đảng, của niềm tin và của sự đổi thay đến với từng bản làng biên viễn.