Quốc hội hôm qua đã bấm nút chính thức thông qua nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó nước ta có 34 tỉnh, thành - giảm 29 tỉnh, thành so với trước đây.

Sau khi sáp nhập, số liệu về diện tích, dân số, đặc điểm địa lý, quy mô kinh tế… của các tỉnh, thành hiện nay có sự thay đổi đáng kể.

Thành phố có diện tích, dân số lớn nhất - nhỏ nhất

Sau sáp nhập, TPHCM có khoảng 14 triệu người. Ảnh: Hoàng Hà

TPHCM trở thành thành phố đông dân nhất cả nước với khoảng 14 triệu người sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Với số dân này, TPHCM còn đông đúc hơn cả một số quốc gia nhỏ trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, nếu tính về mật độ dân số thì Hà Nội mới là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước với hơn 2.600 người/km2, vượt xa TPHCM (khoảng 2.000 người/km2). Thành phố có mật độ dân số cao thứ 3 là Hải Phòng với hơn 1.460 người/km2.

Thành phố có dân số ít nhất là Huế với hơn 1,4 triệu người. Mật độ dân số là 289 người/km2.

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước. Ảnh: Hoàng Hà

Trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng có diện tích lớn nhất với 11.860km2 sau khi sáp nhập với Quảng Nam. Quảng Nam với diện tích hơn 10.574km2 đã giúp Đà Nẵng trở thành thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam. Còn Hải Phòng là thành phố có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2, dù đã nhập với tỉnh Hải Dương.

Tỉnh có diện tích, dân số lớn nhất - nhỏ nhất

Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2. Đây cũng là địa phương đặc biệt khi 3 tỉnh trước sáp nhập vốn thuộc các vùng kinh tế khác nhau - Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất sau sáp nhập là Hưng Yên với 2.515km2. Hưng Yên (cũ) vốn chỉ có diện tích 930km2. Sau khi sáp nhập với Thái Bình (gần 1.600km2), đây vẫn là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước.

Tuy nhiên, Hưng Yên có mật độ dân số khá lớn sau sáp nhập, với hơn 1.400 người/km2, thuộc nhóm các tỉnh thành có mật độ dân số cao nhất cả nước.

Đặc điểm dân cư của Hưng Yên phản ánh mô hình đô thị hóa và tập trung dân cư cao tại vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất sau sáp nhập là Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Hà

Tỉnh có dân số đông nhất sau sáp nhập là An Giang với 4,9 triệu người. Trước sáp nhập, An Giang và Kiên Giang là 2 tỉnh có số dân tương đương nhau, trong khi diện tích Kiên Giang lớn gần gấp đôi An Giang. Mật độ dân số tỉnh này sau sáp nhập là khoảng 500 người/km2.

Đứng ngay sau An Giang về số dân là Đồng Nai với gần 4,5 triệu người, Ninh Bình với 4,4 triệu người, Đồng Tháp với 4,37 triệu người.

Tỉnh có dân số ít nhất là Lai Châu với 512 nghìn người. Với diện tích hơn 9.000km2, Lai Châu có mật độ dân số thấp, chỉ 56 người/km2.

Sau sáp nhập, Phú Thọ là tỉnh tiếp giáp với 7 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Theo thống kê, không có tỉnh, thành nào tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành khác bằng Phú Thọ.

Người Hà Nội có thu nhập bình quân cao nhất

Sau sáp nhập, Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Ảnh: Thạch Thảo

Sau sáp nhập, TPHCM đứng đầu cả nước về mức thu ngân sách năm 2024, với hơn 681.935 tỷ đồng, chiếm gần 31% cả nước. Đứng tiếp sau đó là Hà Nội với 511.338 tỷ và Hải Phòng 148.383 tỷ.

Trước khi sáp nhập, Hà Nội là địa phương có mức thu ngân sách cao nhất cả nước năm 2024, TPHCM là địa phương đứng thứ 2. Nhưng sau khi sáp nhập, TPHCM được “giúp sức” bởi Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương với lần lượt gần 100.000 tỷ đồng và hơn 76.000 tỷ thu ngân sách. Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũng là những địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về mức thu ngân sách.

Trước đây, Bình Dương là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước với 107,6 triệu đồng/năm. Đứng ở vị trí thứ 2 là người dân Hà Nội với 89 triệu, và vị trí thứ 3 là Đồng Nai với 84,5 triệu, kế đến là Hải Phòng với 84,4 triệu, còn TP.HCM có mức 81,5 triệu.

Sau sáp nhập, thứ hạng này đã thay đổi, Hà Nội xếp số 1 với 89 triệu đồng/năm, TPHCM đứng thứ 2 với 86,5 triệu và Hải Phòng đứng thứ 3 với 78,6 triệu, Đồng Nai có mức 72,75 triệu.

Dự kiến ngày 30/6 tới đây, đồng loạt các tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới.