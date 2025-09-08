Sáng nay, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.

Kết quả, với 81/82 đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Đức Ấn - Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu sau đó, ông Phạm Đức Ấn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được về công tác tại Đà Nẵng.

HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn (thứ 3 từ phải sang) và ông Lương Nguyễn Minh Triết

Theo ông Phạm Đức Ấn, Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của miền Trung, nhiều năm liền nằm trong tốp đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đà Nẵng đang có nhiều dư địa phát triển, vị trí địa lý đặc biệt quan trọng và được Trung ương dành cho những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Bên cạnh đó, ông Ấn nhấn mạnh, khi những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, thành phố sẽ có thêm động lực bứt phá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận thời gian tới là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm đầu tiên trong “kỷ nguyên mới”. Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia; tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển; triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại kỳ họp sáng nay

Ông Phạm Đức Ấn nhận định thành phố còn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, nhất là những vướng mắc, tồn tại vẫn chưa được tháo gỡ toàn diện, triệt để. Bên cạnh đó là những khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính cũng như vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu kiến tạo phát triển; đời sống người dân một số vùng còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh luôn thường trực.

Cam kết trước HĐND và cử tri thành phố, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ cùng tập thể TP Đà Nẵng đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm trên tinh thần chân thành, cầu thị, kỷ cương, tận tâm, tận lực, đổi mới, năng động, sáng tạo, sẵn sàng dấn thân trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời, ông Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; tiếp tục xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, đảm bảo an sinh xã hội, trở thành cực tăng trưởng của cả nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo.

Ông nhấn mạnh sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực phát triển của thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số; triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách, đầu tư công; phấn đấu đưa chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 23; tiếp tục cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI.

Đồng thời, tân Chủ tịch TP Đà Nẵng mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, sự giám sát, hỗ trợ của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp cùng sự đồng hành, góp ý của nhân dân và các thế hệ lãnh đạo...