Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý lo sợ, ham lợi hoặc thiếu thông tin của người dân, một đoạn video ngắn do Đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Công an phường Trấn Biên (Đồng Nai), chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, với hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Điều đáng chú ý, thay vì phân tích dài dòng các thủ đoạn phức tạp, Đại úy Phan Hoàng Sử lựa chọn cách tiếp cận trực diện, chỉ ra những câu nói “nghe là biết lừa đảo” cùng các kịch bản quen thuộc mà các đối tượng vẫn ngày ngày sử dụng để giăng bẫy nạn nhân.

Theo Đại úy Sử, điểm chung của các vụ lừa đảo hiện nay là đánh vào tâm lý hoang mang, vội vàng của nạn nhân, đồng thời tạo cảm giác “nếu không xử lý ngay sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng”. Chỉ cần người dân giữ bình tĩnh và ghi nhớ một số câu nói dưới đây, nguy cơ “sập bẫy” sẽ giảm đi đáng kể.

Xem video:

Những câu nói điển hình cần đặc biệt cảnh giác:

1. “Tài khoản ngân hàng của anh/chị liên quan đến vụ án rửa tiền, đề nghị hợp tác điều tra”.

Đại úy Phan Hoàng Sử khẳng định: Cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin hay làm việc theo cách này. Khi nghe câu nói trên, người dân có thể khẳng định ngay đó là lừa đảo.

2. “Tiền điện tháng này của anh/chị chưa cập nhật trên hệ thống, đề nghị kết bạn Zalo để được hướng dẫn”.

Ngành điện lực không làm việc qua Zalo cá nhân, càng không yêu cầu kết bạn để xử lý nghiệp vụ.

3. “Tôi là nhân viên thuế, đề nghị kết bạn Zalo để hướng dẫn khai báo, hoàn thuế”.

Cơ quan thuế không liên hệ người dân theo hình thức này. Đây là kịch bản lừa đảo phổ biến nhắm vào hộ kinh doanh, người lao động tự do.

4. “Anh/chị đã chuyển nhầm vào tài khoản trừ tiền tự động của shipper, nếu không hủy sẽ bị trừ 4–6 triệu đồng mỗi tháng”.

Theo Đại úy Sử, việc “dọa trừ tiền tự động” là thủ đoạn tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân làm theo hướng dẫn để rồi mất tiền.

5. “Anh/chị trúng thưởng quà giá trị như máy lạnh, máy giặt, điện thoại, xe…”

Mọi lời mời trúng thưởng, nhận quà trên mạng kèm yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền trước đều là lừa đảo.

6. “Chúng tôi sẽ chỉ anh/chị cách kiếm tiền online, chỉ cần chuyển tiền làm nhiệm vụ, thanh toán đơn hàng sẽ nhận hoa hồng cao”.

Đây là chiêu “việc nhẹ lương cao” quen thuộc, nạn nhân càng làm càng bị yêu cầu chuyển thêm tiền.

7. Các “câu lạc bộ hẹn hò”, làm quen trên mạng rồi yêu cầu nạp tiền để được gặp mặt hoặc quay số trúng thưởng

Đại úy Sử cho rằng, không có chuyện nạp tiền để gặp người yêu hay trúng thưởng trong các câu lạc bộ hẹn hò online.

8. “Anh đang bận công tác, em đầu tư giúp anh đi, chắc chắn có lời vì anh biết lỗ hổng này”

Đây là biến tướng của lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tài chính.

9. “Chúng tôi là văn phòng luật sư/cơ quan chức năng, hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa”

Đại úy Sử nhấn mạnh: Mọi lời hứa hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo thông qua mạng đều là giả mạo, lừa đảo tiếp lần hai.

Đại uý Phan Hoàng Sử khuyến cáo, lừa đảo không phải lúc nào cũng nhắm vào người thiếu hiểu biết. Nhiều nạn nhân là người có học, có kinh nghiệm, nhưng bị đánh trúng tâm lý trong một khoảnh khắc mất cảnh giác.

"Bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại, mạng xã hội. Đặc biệt, khi nghi ngờ, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng tại địa phương để xác minh.

Trong “ma trận” lừa đảo ngày càng tinh vi, đôi khi chỉ cần nhớ một câu nói quen thuộc cũng đủ giúp người dân tránh được những thiệt hại lớn về tiền bạc và tinh thần", Đại úy Sử chia sẻ.