"Con rất vui khi cô khen đọc giỏi"

Tiếng đọc còn ngập ngừng nhưng đầy hào hứng vang lên trong lớp học dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi khi học sinh đọc đúng, giáo viên lại tặng một hình dán nhỏ. Phần thưởng giản dị khiến những đứa trẻ vốn còn rụt rè mạnh dạn hơn, thi nhau giơ tay đọc chữ.

Y Khoa Hmok là một trong số đó. Sau những ngày làm quen với tiếng Việt, em đã biết đánh vần, đọc những chữ đơn giản và vui vẻ kể về lớp học.

Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) rèn luyện kỹ năng đọc, viết tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1

“Ở lớp con được học chữ cái, có bạn mới. Con rất thích đến trường và rất vui vì cô tặng hình dán khi con đọc giỏi”, Y Khoa vui vẻ.

2 lớp tăng cường tiếng Việt dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu. Theo cô giáo Vũ Thị Đào, đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai tăng cường tiếng Việt theo chương trình mới. Giáo viên không đặt nặng việc truyền đạt nhiều kiến thức mà tập trung hình thành những kỹ năng ban đầu cho trẻ.

Các em được tập nghe, nói và hiểu tiếng Việt, làm quen với chữ cái, cách cầm bút, tô chữ, đồng thời được giới thiệu về trường, lớp, phòng học và làm quen với bạn bè, thầy cô.

Giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từng âm, từng chữ. Mỗi khi một em đọc đúng, cô lại dành một hình dán nhỏ làm phần thưởng.

Những buổi đầu đến lớp các em còn rụt rè, dần dần các em biết giơ tay phát biểu, biết cách cầm bút, viết những nét cơ bản, nhận diện chữ cái. Đặc biệt, các em đã chủ động trò chuyện với thầy cô, bạn bè bằng tiếng phổ thông.

Làm quen tiếng Việt từ những điều gần gũi

Đắk Phơi là xã vùng sâu, có hơn 70% người Ê Đê, Mnông sinh sống. Đầu tháng 8, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Đắk Phơi) tổ chức 5 lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2026 - 2027.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh người DTTS chuẩn bị vào lớp 1 tăng cường tiếng Việt

Sau sắp xếp, xã Đắk Phơi còn 9, buôn đều thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Toàn xã có hơn 70% học sinh là người Ê Đê, Mnông.

Cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên nhà trường, cho biết một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống với ông bà hoặc cha mẹ đi làm xa. Nhiều gia đình ít sử dụng tiếng phổ thông trong sinh hoạt hằng ngày, nên khả năng giao tiếp tiếng Việt của trẻ còn hạn chế.

“Chúng tôi bắt đầu từ những điều rất gần gũi như cách chào hỏi, giới thiệu bản thân, nhận biết chữ cái, tô chữ. Bài học được kết hợp với trò chơi để trẻ không cảm thấy áp lực”, cô Loan chia sẻ.

Khoảng thời gian này giáo viên uốn nắn kỹ năng viết, rèn khả năng nghe - nói và hình thành nền nếp học tập và giúp các em làm quen dần với việc đến trường mỗi ngày.

Tạo nền tảng trước khi vào lớp 1

Đắk Lắk xác định tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định về nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em DTTS trước khi vào lớp 1.

Tăng cường tiếng Việt giúp học sinh DTTS làm quen với trường lớp, thầy cô và nền nếp học tập trước khi vào lớp 1.

Các cơ sở giáo dục được bố trí giáo viên có chuyên môn phù hợp, ưu tiên giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa bản địa và được tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai.

Mỗi trẻ được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt cùng kinh phí mua đồ dùng học tập tối đa 150.000 đồng. Thời gian hỗ trợ tối đa 1 tháng trong dịp Hè trước khi trẻ chính thức vào lớp 1.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh người DTTS chuẩn bị vào lớp 1 bảo đảm các điều kiện về tăng cường tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học phù hợp với vùng khó khăn.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Minh Duyên, tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS trước khi vào lớp 1 là giải pháp có ý nghĩa nền tảng.

Tuy nhiên, việc tăng cường tiếng Việt không chỉ dừng lại ở những lớp học trước năm học mới. Các trường cần tiếp tục lồng ghép hoạt động phát triển tiếng Việt trong suốt quá trình dạy học, phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa và khả năng tiếp thu của từng học sinh.