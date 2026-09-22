Mở rộng quy mô, đẩy mạnh số hóa toàn trình

Số liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 278.611 gói thầu với tổng giá trị đạt 699.338 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu đạt 657.420 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động đấu thầu qua mạng thể hiện vai trò nòng cốt với 36.991 gói thầu, đạt tổng giá trị 484.935 tỷ đồng và giá trị trúng thầu đạt 460.989 tỷ đồng. Đến nay, 100% các địa phương trên toàn quốc đã áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Biểu đồ thể hiện quy mô đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đáng chú ý, mức độ cạnh tranh trong đấu thầu tiếp tục duy trì ở mức cao. Mặc dù năm 2024 chỉ đạt bình quân 2,29 nhà thầu/gói thầu, tỷ lệ này đã tăng lên 2,78 vào năm 2025 và tiếp tục giữ mức 2,76 nhà thầu/gói thầu trong 6 tháng đầu năm 2026.

Song song với sự tăng trưởng về số lượng gói thầu, khâu ký kết hợp đồng điện tử cũng ghi nhận bước tiến lớn. Từ tỷ lệ 9,01% (46.275 hợp đồng) năm 2024 và 19,19% (102.202 hợp đồng) năm 2025, tỷ lệ hợp đồng điện tử trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng lên 32,32% với 90.073 hợp đồng. Điều này khẳng định bước chuyển sâu sắc của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hướng tới số hóa toàn trình quá trình lựa chọn nhà thầu.

Tối ưu hóa ngân sách và tăng cường tính minh bạch

Cùng với việc mở rộng quy mô, hoạt động đấu thầu qua mạng tiếp tục phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nửa đầu năm 2026, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu qua mạng đạt khoảng 4,94%, tương ứng với số tiền tiết kiệm 23.946 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Dù chịu tác động của tính chu kỳ, mức tiết kiệm này được dự báo sẽ tiếp tục tích lũy và cải thiện trong các tháng cuối năm, nối tiếp đà tiết kiệm 7,54% (92.358 tỷ đồng) của năm 2025 và 5,05% (50.306 tỷ đồng) của năm 2024.

Nhiều dự án đầu tư công áp dụng cơ chế đấu thầu qua mạng góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Ảnh: Lê Tiên

Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, công tác quản lý nhà nước về đấu thầu đã được siết chặt. Theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, đặc biệt yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách, đồng thời nghiêm cấm triệt để các hành vi nâng khống giá gói thầu hay lợi dụng hình thức chỉ định thầu để tạo cơ chế “xin - cho”.

Để hỗ trợ công tác giám sát, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã hoàn thiện giao diện Cổng thông tin điện tử, tích hợp thêm nhiều tính năng mới trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và nâng cấp chức năng Thống kê giám sát, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch cho các bên tham gia.

Nhiều quy định mới đã tạo nên khung pháp lý đấu thầu ngày càng hoàn thiện, bám sát hơn các nhu cầu thực tiễn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn. Ảnh: Lê Tiên

Tinh gọn thủ tục và hoàn thiện hành lang pháp lý

Một trong những bước ngoặt quan trọng thúc đẩy tiến độ các dự án là việc tinh giản quy trình hành chính. Kể từ ngày 01/07/2025, Luật số 90/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) đã chính thức bãi bỏ vai trò trung gian của "bên mời thầu" đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm tinh gọn bộ máy và cắt giảm thủ tục hành chính. Quy định này giúp loại bỏ khâu trình duyệt không cần thiết, chuyển giao thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ người có thẩm quyền cho chủ đầu tư và tổ chuyên gia, đồng thời sẽ được rút gọn đi ở bước thẩm định kế hoạch và hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, hệ thống pháp luật tiếp tục được bổ sung các văn bản quan trọng trong năm 2026 như Nghị định 274/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 21/08/2026) và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ban hành ngày 09/09/2026.

Sự kết hợp giữa hạ tầng dữ liệu số hiện đại và hành lang pháp lý đồng bộ đang tạo động lực quan trọng, hứa hẹn nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế và tính minh bạch của công tác đấu thầu trong nửa cuối năm 2026.

(Nguồn: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia)