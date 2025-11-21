Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội đã trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp từ ngày 11 - 15/11, khi Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên, những triển lãm công nghiệp quan trọng nhất gồm VIIF (Hội Chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp Việt Nam), CMES, Vietbuild, Cafe Show và Triển lãm Hiệp hội Cửa Việt Nam cùng hội tụ trên diện tích trưng bày 80.000 m2, tập hợp gần 750 gian hàng và hàng trăm doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Điều này tạo nên một hệ sinh thái trưng bày và giao thương liền mạch mà trước đây chưa từng có.

Thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan

Không gian VEC rộng và cấu trúc theo sảnh giúp từng triển lãm có không gian phô diễn hết năng lực tổ chức: từ robot công nghiệp, máy CNC, thiết bị nâng hạ, vật liệu xây dựng cho đến các mô hình nhà máy thông minh. Những thiết bị cồng kềnh vốn khó đưa vào các trung tâm triển lãm cũ nay được trưng bày ngay trong nhà và cả ở không gian ngoài trời, mang lại lợi thế lớn cho doanh nghiệp trong việc giới thiệu những cỗ máy công nghiệp khổng lồ.

Toàn cảnh khu Café Show Vietnam ngày thứ 4 của Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ 2025

Với nhiều khách tham quan, cảm giác bước qua từng sảnh giống như đi qua từng chương trong một bức tranh công nghiệp đang chuyển mình.

Sự thay đổi về không gian và nâng cấp về quy mô tổ chức lập tức phản ánh vào số lượng khách tham dự. Tuần lễ đã đón hơn 70.000 lượt khách. Đây là mức tăng trưởng hiếm thấy đối với một sự kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp. Dòng khách trải dài từ các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, vật liệu, chế tạo, năng lượng, đến những đoàn kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và nhóm khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore hay Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp khẳng định đã “gặp đúng người cần gặp”, thúc đẩy giao thương nhanh chóng khi toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đều có mặt trong cùng một địa điểm.

Giao thương sôi động, vượt mốc 600 tỷ đồng

Bên trong từng khu triển lãm, các hoạt động kết nối thương mại diễn ra gần như liên tục. Sảnh CMES - nơi quy tụ robot, máy công cụ và công nghệ tự động hóa - là điểm sôi động nhất. Thống kê từ Ban tổ chức cho biết, khu vực này thu hút hơn 1.200 nhà mua hàng chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Đây được xem là mật độ khách mua lớn nhất từng ghi nhận trong một triển lãm máy công cụ tại Việt Nam trong vòng một thập niên. Không khí giao thương diễn ra dồn dập, đặc biệt quanh các thương hiệu lớn trình diễn công nghệ trực tiếp như FANUC, nơi robot viết thư pháp thu hút sự chú ý của mọi người.

Một cuộc hội thảo tại VIIF

Trong khi đó, VIIF, triển lãm có lịch sử hơn 30 năm, đã tổ chức 126 phiên kết nối doanh nghiệp theo mô hình B2B. Các phiên kết nối kín, có chuẩn bị từ trước, giúp nhiều doanh nghiệp công nghiệp tìm được đối tác phù hợp ngay trong thời gian ngắn. Sự kết hợp giữa kết nối mở trong sảnh triển lãm và kết nối chuyên sâu sau cánh gà giúp VIIF tạo ra lượng giao dịch thực chất, không chỉ dừng ở việc trao đổi thông tin.

Khu vực trưng bày của VinFast tại Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ 2025

Số liệu từ Ban tổ chức cho biết, tổng giá trị giao dịch của toàn Tuần lễ ước đạt gần 600 tỷ đồng. Trong đó, Vietbuild dẫn đầu với tổng giá trị hợp đồng ký ngay tại sự kiện đạt 360 tỷ đồng. VIIF ghi nhận 8,6 triệu USD (tương đương 215 tỷ đồng) hợp đồng đã ký và thêm 62 triệu USD (khoảng 1.550 tỷ đồng) đang trong quá trình đàm phán. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực robot - tự động hóa, thiết bị nâng hạ và vật liệu mới tại CMES và Hiệp hội Cửa cũng báo cáo lượng giao dịch lớn, trực tiếp ngay tại VEC.

Diễn đàn chiến lược ngành đường sắt

Giá trị chiều sâu của Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ 2025 còn nằm ở các diễn đàn chiến lược và hội thảo chuyên ngành diễn ra song song.

Nổi bật là Triển lãm Quốc tế lần thứ nhất về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (VRT & CONS 2025). Sự kiện này vượt lên khuôn khổ một triển lãm trưng bày công nghệ đầu cuối (như đoàn tàu, máy khoan TBM), để trở thành một "diễn đàn chiến lược", đúng như phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm VRT&CONS 2025.

Tham gia diễn đàn, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã thảo luận về các vấn đề nền tảng cho tương lai ngành: từ mô hình PPP, TOD, khai thác quỹ đất, đến cơ chế chia sẻ rủi ro và chuyển giao công nghệ. Sự cởi mở trong đối thoại này được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Ông Marvin Windolf, chuyên viên của DB Engineering & Consulting (Đức)

"Chúng tôi rất quan tâm đến việc kết nối với các đối tác địa phương, đặc biệt là về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của Việt Nam. Chúng tôi thấy tiềm năng hợp tác rất lớn và đường sắt Việt Nam rất hứa hẹn. Ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh và cho thấy rất nhiều tiềm năng", ông Marvin Windolf, đến từ DB Engineering & Consulting (Đức), một trong những tập đoàn tư vấn hàng đầu châu Âu, nhận định.

Tính thực chất của diễn đàn còn thể hiện ở khu vực "Business Matching" và việc ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ (MOU) về phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt và chuyển giao công nghệ, cho thấy sự rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng chính sách đến hợp tác cụ thể.

Làm mới những triển lãm chuyên ngành

Bên cạnh các hoạt động thương mại và diễn đàn tầm vóc, Tuần lễ năm nay còn tạo ra những lát cắt mới về trải nghiệm công nghiệp. Ở CMES, cánh tay robot trình diễn các động tác tỉ mỉ, lắp ráp mô phỏng và thao tác chính xác khiến nhiều khách tham quan lần đầu cảm nhận rõ tính “mềm mại” của tự động hóa thế hệ mới. Ở Vietbuild, hàng loạt vật liệu xanh, giải pháp thi công nhanh, thiết bị tiết kiệm năng lượng cho thấy sự thay đổi trong tư duy xây dựng đô thị.

Khu trình diễn các cỗ máy công nghiệp khổng lồ ở khu vực ngoài trời VEC

Tại Cafe Show Industrial, mùi hương cà phê rang xay bên cạnh các gian hàng đồ uống tạo nên không gian vừa đậm chất kỹ thuật vừa mang tính trải nghiệm nhẹ nhàng, hiếm gặp trong các sự kiện công nghiệp truyền thống.

Trong khi đó, tại VIIF 2025, các doanh nghiệp Việt có cơ hội gặp gỡ, thảo luận về khả năng lấp đầy những khoảng trống trong chuỗi sản xuất - phân phối của mình, nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó nâng tầm vị thế công nghiệp quốc gia.

Những con số từ Tuần lễ cho thấy tiềm lực phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam vẫn còn rất rộng mở, cần nhiều hơn nữa môi trường để các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như kết nối sâu với đối tác. Dự kiến, VIIF 2026 thuộc Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ 9-11/09/2026, với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của thêm nhiều thương hiệu triển lãm công nghiệp trên thế giới và các doanh nghiệp toàn cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

