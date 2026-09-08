Sinh viên ngày nay có thể bắt đầu làm dự án, sáng tạo nội dung, freelance hoặc thực tập ngay khi còn ngồi trên giảng đường. Chiếc laptop vì thế không chỉ cần đáp ứng những môn học hiện tại, mà còn phải thích nghi với nhu cầu có thể thay đổi đáng kể trong vài năm tiếp theo.

Khi nhu cầu của sinh viên ngày càng giống người đi làm

Laptop của sinh viên ngày nay có thể phải đảm nhiệm từ học trực tuyến, làm bài thuyết trình đến lập trình, xử lý dữ liệu, chỉnh sửa hình ảnh, video rồi tiếp tục phục vụ công việc freelance hay kỳ thực tập. Khi một thiết bị được sử dụng trong 4-5 năm, cấu hình đủ dùng ở thời điểm mua chưa chắc đã đáp ứng tốt nhu cầu về sau.

Thời gian sử dụng dài cũng khiến độ bền trở nên quan trọng. Laptop thường xuyên nằm trong balo, di chuyển giữa nhà, trường học, thư viện hay quán cà phê và khó tránh khỏi rung lắc, va chạm. Vì vậy, những bài kiểm tra về va đập, rung động, nhiệt độ hay độ ẩm vốn phổ biến trên laptop dành cho doanh nghiệp cũng mang ý nghĩa thực tế với sinh viên. Bên cạnh đó là khả năng nâng cấp RAM và SSD giúp máy thích nghi khi nhu cầu tăng lên mà không nhất thiết phải mua cấu hình quá cao ngay từ đầu.

AI cũng đang trở thành một phần của việc học, từ lọc tiếng ồn, tạo phụ đề, dịch nội dung đến tóm tắt tài liệu, xử lý hình ảnh hay hỗ trợ lập trình. Những laptop thế hệ mới còn có bộ xử lý riêng cho AI (NPU), giúp một số tác vụ AI có thể được xử lý ngay trên máy và sẵn sàng hơn cho các ứng dụng mới trong vài năm tới.

Khi laptop chứa cả email trường, tài khoản đám mây, đồ án lẫn tài liệu freelance và thực tập, các lớp bảo mật từ đăng nhập sinh trắc học đến bảo vệ dữ liệu và hệ thống cũng trở nên hữu ích với người dùng trẻ.

Quan trọng hơn, sử dụng một chiếc máy lâu dài không chỉ phụ thuộc vào phần cứng. Thời gian bảo hành, khả năng sửa chữa, cập nhật phần mềm và hỗ trợ sau bán hàng cũng quyết định trải nghiệm trong suốt vòng đời thiết bị. Đây vốn là những yếu tố được doanh nghiệp quan tâm khi mua máy cho nhân viên, nhưng cũng ngày càng phù hợp với sinh viên muốn một chiếc laptop có thể đồng hành từ giảng đường tới những năm đầu đi làm.

ExpertBook đưa những đặc tính dành cho DN đến gần hơn với SV

ASUS ExpertBook là một ví dụ cho sự giao thoa này. Được phát triển theo định hướng laptop cho doanh nghiệp, dòng sản phẩm trải rộng từ ExpertBook P1 đến P3, PM3 và P5 với nhiều lựa chọn về cấu hình và mức độ đầu tư.

Độ bền là một trong những điểm được chú trọng. Không chỉ riêng dòng cao cấp P5 hay P3, ngay cả phân khúc dễ tiếp cận như P1 cũng vượt qua 24 bài thử nghiệm theo chuẩn quân đội Mỹ - MIL-STD-810H, bên cạnh 157 bài kiểm tra độ bền độc quyền của ASUS nhằm mô phỏng tối đa các rủi ro trong môi trường sử dụng thực tế. Đáng chú ý, toàn bộ dải sản phẩm vẫn duy trì phom dáng mỏng nhẹ với trọng lượng từ khoảng 1,3 kg, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi làm việc linh hoạt.

ExpertBook trải qua nhiều bài kiểm tra mô phỏng các điều kiện sử dụng và môi trường khác nhau.

Ngay cả các chi tiết nhỏ như cổng kết nối trên ExpertBook cũng được thử nghiệm vượt xa điều kiện sử dụng thông thường.

P3 và PM3 còn có hai khe RAM DDR5, hỗ trợ tối đa 64 GB cùng hai khe SSD. Sinh viên có thể chọn cấu hình phù hợp ở thời điểm mua rồi nâng cấp khi nhu cầu học tập và công việc tăng lên. Hệ thống cổng USB-C, USB-A, HDMI và RJ45 trên P3 cũng thuận tiện khi thuyết trình, kết nối màn hình hay thiết bị ngoại vi.

Với nhu cầu AI, một số mẫu ExpertBook còn hỗ trợ Copilot+ PC, phục vụ các tính năng AI ngày càng phổ biến trong học tập và công việc. Công cụ AI ExpertMeet cũng hỗ trợ những tình huống gần gũi như học, họp trực tuyến, tạo phụ đề hay ghi lại nội dung cuộc họp. Trong đó, P5 là lựa chọn thiên về tính cơ động với trọng lượng từ 1,2 kg.

AI ExpertMeet hỗ trợ các nhu cầu học, họp trực tuyến và xử lý nội dung cuộc họp.

ExpertBook cũng được trang bị nhiều lớp bảo mật từ phần cứng đến phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu học tập, tài khoản và tài liệu công việc trên máy. ASUS đồng thời công bố hỗ trợ cập nhật BIOS và driver bảo mật trong 5 năm, phù hợp với nhu cầu sử dụng laptop lâu dài của SV.

ExpertBook không chỉ được bán theo các đơn hàng DN. Sinh viên và người dùng cá nhân có thể mua máy tại các hệ thống đại lý phân phối và vẫn được hưởng chế độ bảo hành, hậu mãi của dòng sản phẩm.

Trong mùa tựu trường năm nay, ASUS khởi động chương trình “Nâng cấp bảo hành cùng ASUS ExpertBook series”. Khi mua các dòng máy thuộc ExpertBook P-series, người dùng sẽ được nâng cấp bảo hành thêm 1 năm trị giá 1,365 triệu đồng, bảo hành pin đồng bộ với máy đến 3 năm và dịch vụ bảo hành tận nơi tiện lợi. Chương trình áp dụng với khách hàng xuất hóa đơn từ 26/6 - 30/9/2026 và có đăng ký nhận ưu đãi trước 30/10/2026.

(Nguồn: ASUS Việt Nam)