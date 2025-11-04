Bệ phóng hạ tầng mở đường cho du lịch bùng nổ

Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 100 km, Vũng Tàu từ lâu là điểm đến quen thuộc phía Nam, nổi tiếng với bãi cát trải dài, khí hậu ôn hòa và những công trình mang dấu ấn lịch sử. Năm 2024, địa phương đón hơn 16 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm trước, cho thấy sức hút của thị trường du lịch.

Vũng Tàu nổi tiếng với bãi cát dài, khí hậu ôn hòa và những công trình lịch sử.

Về hạ tầng giao thông, Vũng Tàu hưởng lợi lớn từ các dự án kết nối liên vùng. Quốc lộ 51 được mở rộng, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống còn chưa đầy một giờ. Tuyến đường ven biển, hệ thống phà Cần Giờ - Vũng Tàu và đề xuất cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu đang được nghiên cứu triển khai, hứa hẹn hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn thủy - bộ. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành giai đoạn 1/2026, mở rộng khả năng đón khách quốc tế và thúc đẩy dòng vốn đầu tư.

Hạ tầng giao thông phát triển giúp Vũng Tàu mở rộng kết nối và thu hút đầu tư. Ảnh phối cảnh sân bay Long Thành

Những công trình biểu tượng đánh dấu bước chuyển của du lịch Vũng Tàu

Dấu ấn rõ nét của “Vũng Tàu mới” là dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Bãi Sau dài 3,2 km, công trình đầu tư công lớn nhất tỉnh phục vụ phát triển du lịch, khởi công cuối tháng 10/2024. Trên diện tích khoảng 17,06 ha, toàn bộ khu vực ven biển được cải tạo thành công viên, quảng trường và không gian cộng đồng mở - vừa phục vụ người dân, vừa nâng tầm điểm đến.

Nổi bật trong quần thể này là tháp Tam Thắng, công trình biểu tượng được ví như “ngọn hải đăng mới” của Vũng Tàu. Tháp gồm 143 trụ điêu khắc hướng ra đại dương, lấy cảm hứng từ ba đầu mũi thuyền tượng trưng cho ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành vùng đất. Đây không chỉ là công trình kiến trúc ấn tượng mà còn là nơi tổ chức sự kiện, triển lãm nghệ thuật, không gian sinh hoạt công cộng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân và du khách. Tháp Tam Thắng do Tập đoàn Sun Group tài trợ xây dựng dành tặng biển Vũng Tàu, với mong muốn góp phần kiến tạo cảnh quan, mang lại trải nghiệm mới mẻ, diện mạo hiện đại cho vùng đất du lịch biển.

Tháp Tam Thắng được ví như “ngọn hải đăng mới” của Vũng Tàu, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối.

Bao quanh công trình là quảng trường trung tâm với cây xanh, đường dạo bộ và khu vực tổ chức lễ hội, tạo không gian mở để khách tham quan, tận hưởng không khí trong lành và hòa chung nhịp sống sôi động. Khi đêm xuống, ánh sáng nghệ thuật hòa cùng nhạc nước tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi tối.

Dự kiến vận hành từ đầu năm 2026, công viên nước Sun World Vũng Tàu được xem là mảnh ghép hoàn thiện cho chuỗi sản phẩm du lịch khu vực. Tổ hợp có quy mô gần 15 ha, lấy cảm hứng từ văn hóa sông nước Nam Bộ, tái hiện hình ảnh chợ nổi, thương cảng cổ và những nét sinh hoạt đặc trưng miền Tây.

Sun World Vũng Tàu gồm bốn phân khu chủ đề: Cuộc sống sông nước miền Nam, Con đường tơ lụa trên biển, Dấu tích Óc Eo – Phù Nam và Rừng nhiệt đới Nam Bộ. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm hơn 20 trò chơi nước đẳng cấp quốc tế, trong đó có đường trượt 10 làn đầu tiên trên thế giới, cùng chuỗi ẩm thực, mua sắm và biểu diễn nghệ thuật kéo dài cả ngày. Điểm đặc biệt của dự án là mô hình vận hành sáng – tối, hướng tới hình thành “điểm đến không ngủ” đầu tiên của vùng biển phía Nam. Sự xuất hiện của tổ hợp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm du lịch mới và góp phần đa dạng hóa sản phẩm.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu gần 15ha dự kiến vận hành từ đầu năm 2026. Ảnh phối cảnh

Blanca City - đại đô thị mang đậm dấu ấn văn hóa biển

Nếu Tháp Tam Thắng và Sun World Vũng Tàu tạo nên diện mạo sôi động, thì Blanca City - đại đô thị biển quy mô 96,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 37.000 tỷ đồng - được xem là biểu tượng dài hạn cho sự phát triển bền vững của du lịch Vũng Tàu. Dự án do Sun Group phát triển, được thiết kế bởi Aedas, hướng đến kiến tạo không gian sống và nghỉ dưỡng hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa biển.

Kiến trúc Blanca City mang phong cách giao thoa giữa Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, lấy cảm hứng từ văn hóa hàng hải với các tòa tháp cao tầng tạo hình cánh buồm vươn khơi - biểu tượng cho tinh thần khai mở và thịnh vượng. Dự án phát triển đồng bộ hệ tiện ích gồm trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn quốc tế, trường học, y tế, 8 công viên cảnh quan và công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô gần 15 ha.

Blanca City là biểu tượng dài hạn cho sự phát triển bền vững của du lịch Vũng Tàu. Ảnh phối cảnh

Từ những không gian công cộng giàu tính nghệ thuật đến tổ hợp giải trí và đại đô thị biển hiện đại, các công trình mới đang dần hình thành diện mạo khác biệt cho Vũng Tàu - năng động, sôi động nhưng vẫn giữ được bản sắc. Khi hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm cùng đồng bộ, vùng biển này sẽ không chỉ là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần quen thuộc, mà từng bước trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, nơi hội tụ giữa văn hóa bản địa, tiện ích hiện đại và tiêu chuẩn toàn cầu.

(Nguồn: Sun Group)