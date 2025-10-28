Trong số những người bị đưa ra xét xử có nhiều doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, người đã nghỉ hưu, cán bộ và cả người nước ngoài.

Có 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó có các bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và Thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (nguyên Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)... (các địa danh, đơn vị đều trước sáp nhập - PV).

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).

Ông Hồ Đại Dũng

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm: bà Lê Thị Hồng Nhung, bà Phạm Thu Phương Anh, bà Nguyễn Thùy Linh, ông Hoàng Thành Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, ông Phạm Quốc Cảnh.

Theo cáo buộc, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2-22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Cáo buộc cho rằng, ngoài những người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, có 136 bị cáo vướng tội Đánh bạc đều là người Việt Nam, có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức TCĐTCT nhưng vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 12/11/2025.