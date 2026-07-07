Ảnh: O-Tech Việt Nam

Từ cuộc đua thông số đến bài toán hoàn thiện sản phẩm

Trong giai đoạn đầu của thị trường, những thông số như lực hút hay thời lượng pin là cơ sở quan trọng để người dùng so sánh giữa các mẫu robot hút bụi. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phổ biến và khoảng cách giữa các sản phẩm dần thu hẹp, việc chỉ nâng một thông số không còn đủ để tạo lợi thế.

Thay vào đó, các hãng chuyển sang tối ưu những chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành. Mục tiêu không chỉ là làm sạch sàn nhà, mà còn giảm những gián đoạn phát sinh trong suốt chu trình hoạt động của robot.

Đây cũng là lý do nhiều công nghệ mới xuất hiện không còn hướng đến việc bổ sung thêm tính năng, mà tập trung hoàn thiện những mắt xích còn thiếu của sản phẩm.

Hiệu quả làm sạch vẫn là nền tảng

Dù xu hướng phát triển thay đổi, khả năng làm sạch vẫn là yếu tố cốt lõi của một robot hút bụi.

Trên Roborock Qrevo 2 Pro, robot được trang bị lực hút HyperForce 25.000Pa, mang đến hiệu suất vốn thường xuất hiện trên các dòng robot hút bụi cao cấp nhưng ở phân khúc dễ tiếp cận hơn. Mức lực hút này đáp ứng tốt nhu cầu xử lý bụi mịn, tóc, lông thú cưng và các loại rác vụn trong sinh hoạt hằng ngày.

Điểm đáng chú ý là Roborock không chỉ nâng hiệu suất làm sạch, mà còn kết hợp với các công nghệ khác để tạo nên một quy trình vận hành đồng bộ.

Ảnh: O-Tech Việt Nam

Hoàn thiện từng công đoạn trong quá trình vận hành

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy trên thế hệ robot mới là khả năng xử lý linh hoạt theo từng bề mặt.

Với Roborock Qrevo 2 Pro, công nghệ tự động tháo giẻ lau khi gặp thảm cho phép robot tự quay về dock để tháo giẻ lau trước khi làm sạch khu vực có thảm, sau đó lắp lại khi cần tiếp tục lau sàn. Cách thiết kế này giúp mỗi chế độ làm sạch được thực hiện đúng với đặc tính của từng bề mặt, thay vì áp dụng cùng một cách xử lý cho toàn bộ không gian.

Sau khi hoàn thành việc hút và lau, khay giặt tự làm sạch 2.0 tiếp tục đảm nhiệm việc làm sạch khu vực giặt giẻ, hạn chế cặn bẩn tích tụ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Có thể thấy, thay vì tập trung vào một điểm nổi bật duy nhất, thế hệ robot hút bụi mới đang được phát triển theo hướng hoàn thiện từng công đoạn trong toàn bộ chu trình làm sạch.

Ảnh: O-Tech Việt Nam

Khác biệt nằm ở sự đồng bộ của công nghệ

Quan sát thị trường có thể thấy, giá trị của robot hút bụi thế hệ mới không còn được quyết định bởi một thông số hay một tính năng riêng lẻ. Điều tạo nên khác biệt là mức độ phối hợp giữa các công nghệ để thiết bị vận hành ổn định trong nhiều tình huống khác nhau.

Với Roborock Qrevo 2 Pro, lực hút HyperForce 25.000Pa, công nghệ tự động tháo giẻ lau khi gặp thảm và khay giặt tự làm sạch 2.0 không được phát triển như ba tính năng độc lập, mà kết hợp với nhau tạo nên quy trình làm sạch hoàn chỉnh.

Xu hướng này cho thấy thị trường robot hút bụi đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng mức độ hoàn thiện của sản phẩm, thay vì chỉ bằng những thông số nổi bật. Đây nhiều khả năng sẽ là hướng phát triển chung của ngành trong những năm tới, khi nhu cầu của người dùng ngày càng hướng đến những thiết bị có khả năng vận hành ổn định và đồng bộ hơn.

Ảnh: O-Tech Việt Nam

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(Nguồn: O-Tech Việt Nam)