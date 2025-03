Soi độ “sáng đèn” của các điểm đến về đêm

Khoảng 20h mỗi ngày, tại Thị trấn Hoàng hôn (Phú Quốc), những dòng du khách lần lượt nối đuôi nhau đổ về sân khấu Nụ hôn của biển cả (Kiss of The Sea) - show diễn đa phương tiện do người Pháp dàn dựng, tạo nên sự sôi động cho đảo Ngọc về đêm.

Sân khấu Nụ hôn của biển cả (Kiss of The Sea) thắp sáng bầu trời đảo Ngọc. Ảnh: Sun Group

Kết show là vũ hội pháo hoa thắp sáng bầu trời thành phố đảo, cùng những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt của hàng nghìn vị khách. Tiếp đó dòng người lại rộn ràng tỏa ra các ngả, đến với những nhà hàng sáng rực ánh đèn, vang tiếng hò dô tại Sunset Town, hay đến chợ đêm bên biển Vui Fest để hòa mình vào không khí sôi động tới đêm muộn… Thăm xưởng bia thủ công Phu Quoc Brew House hay tụ tập bạn bè thưởng thức bia tươi tại nhà hàng Sun Bavaria Gastropub bên bờ biển là trải nghiệm “mới tinh” mà du khách không thể bỏ qua. Xét về độ “chịu chơi” để tạo nên một “hub” du lịch đa dạng trải nghiệm cả đêm lẫn ngày, Phú Quốc xứng đáng được tán dương.

Kết quả, dịp đầu năm nay, Phú Quốc trở thành “ngôi sao” thu hút khách quốc tế khi có thời điểm 38-40 chuyến bay quốc tế đáp mỗi ngày. Sân bay Phú Quốc hiện là sân bay có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất khu vực, con số đạt đến 185%. Tổng lượng khách đến thành phố đảo năm 2024 đạt 5,9 triệu lượt, thu về hơn 21.170 tỷ đồng, vượt đỉnh 2019.

Sự kiện Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng của thành phố. Ảnh: Sun Group

Ngược lên miền Trung, tại điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á - Đà Nẵng, những đêm hè không ngủ đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu. Không chỉ hút khách với Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF, mà để khéo léo “móc hầu bao” của du khách, Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư cho không ít sản phẩm du lịch đêm. Từ chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, khu phố du lịch An Thượng, bãi biển đêm Mỹ Khê cho đến những “quận giải trí” mới như Da Nang Downtown với hàng loạt sản phẩm được đầu tư bài bản như chợ đêm Vui Fest, show diễn Symphony of River - Bản giao hưởng bên sông… đã giữ chân du khách ở lại Đà Nẵng lâu hơn, tăng doanh thu du lịch.

Không ngạc nhiên khi du lịch Đà Nẵng đã có những ngày “không ngủ” đúng nghĩa: “không ngủ” vì hân hoan với những chỉ số tăng trưởng và không ngủ để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của du khách, đặc biệt là thời điểm diễn ra DIFF.

Đa dạng sản phẩm du lịch đêm tại Đà Nẵng do khối tư nhân đầu tư. Ảnh: Sun Group

Tháng 10/2024, ngành du lịch thành phố đã chạm đích của cả năm. Lượng khách năm 2024 do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 10,9 triệu lượt, bằng 135% so với năm 2019, tổng doanh thu gần 27.000 tỷ đồng. Dự báo năm 2025, thành phố sông Hàn ước tính sẽ đạt gần 6,7 triệu lượt khách quốc tế đi và đến tại sân bay quốc tế Đà Nẵng khi các đường bay mới liên tục được xúc tiến mở thêm.

Những điểm sáng trên là ví dụ điển hình để nhiều địa phương học tập. Và đó không chỉ là thành quả của quá trình liên tục sáng tạo sản phẩm, nâng tầm dịch vụ, trải nghiệm… mà còn là sự kết hợp đầy “ăn ý” giữa hai khu vực công - tư để làm du lịch bài bản.

Kinh tế đêm thắp sáng các điểm đến du lịch

Theo giới chuyên gia, các mô hình kinh tế đêm tạo lợi thế hút khách du lịch và điểm nhấn, màu sắc riêng cho từng địa phương, điểm đến. Kinh tế đêm càng được đầu tư đa dạng và phong phú, càng có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và kích thích nhu cầu chi tiêu của du khách.

Không ít con số biết nói đã cho thấy nguồn lợi khổng lồ từ các tổ hợp kinh tế đêm. Ví như tại Úc, ngành công nghiệp kinh tế đêm tạo ra hơn 1,1 triệu việc làm với doanh thu chiếm khoảng 4% GDP. Tại Anh, ngành này cũng đóng góp khoảng 6% GDP và tạo ra hơn 1,3 triệu việc làm. Ngay trong khu vực, du lịch đêm chiếm khoảng 11% tổng giá trị ngành du lịch và đóng góp khoảng 2% vào GDP của Thái Lan.

Khi phát triển xứng tầm, kinh tế đêm có thể trở thành “mỏ vàng” của ngành du lịch. Ảnh: Sun Group

Tại nước ta, năm 2020, Chính phủ đã ban hành “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam” với mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế đêm.

Theo TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch: “Kinh tế đêm đòi hỏi tính sáng tạo rất cao. Để khai thác kinh tế đêm thì cần điều kiện hạ tầng, dịch vụ phải đồng bộ, sản phẩm có sức cuốn hút cao”. Điều mà chúng ta cần hiện nay là một đề án tổng thể, có sự tham gia của cả chính quyền, doanh nghiệp lẫn người dân. Đồng thời, đề án phát triển kinh tế đêm đã có nhưng cần thêm các cơ chế chính sách đặc thù tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia phát triển ngành công nghiệp này.

Thực tế, với những địa phương đã thành công bước đầu như Đà Nẵng hay Phú Quốc, dấu ấn của những doanh nghiệp lớn rất rõ nét. Đó là việc đem đến các quần thể, tổ hợp giải trí đa trải nghiệm, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ chuyên nghiệp cùng sản phẩm có sức cạnh tranh cao như các công viên chủ đề quy mô, các show diễn tầm cỡ quốc tế, những màn bắn pháo hoa hàng đêm hay quảng bá văn hóa, ẩm thực bản địa qua những khu chợ đêm sáng tạo…

Phát triển kinh tế đêm tại Việt Nam ghi nhận dấu ấn của nhiều “ông lớn” du lịch. Ảnh: Sun Group

Sự vào cuộc này cần được nhân rộng ở nhiều địa phương khác, đặc biệt là những tuyến du lịch trọng điểm. Theo TS. Võ Trí Thành - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, để đề án của Chính phủ phát huy hiệu quả tốt nhất thì cần có “một nhạc trưởng - là một nhóm, một bộ máy có sự tham gia của nhiều bên, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cả các doanh nghiệp lớn để có những góc nhìn đầy đủ về kinh tế đêm”.

Kinh tế đêm đối với Việt Nam vẫn còn là “đại dương xanh” với vô vàn tiềm năng khai thác. Trong xu thế vận động và phát triển nhanh chóng của ngành du lịch thế giới, nếu Việt Nam không “chạy đua” khai phóng ngành công nghiệp này thì sẽ sớm đánh mất cơ hội bứt phá trở thành điểm đến du lịch hàng đầu.

Lệ Thanh