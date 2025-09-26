Hong Kong (Trung Quốc) đẹp lung linh. Ảnh: FP

Disneyland: 20 năm phép màu

Năm 2025, Hong Kong Disneyland kỷ niệm 20 năm thành lập với chương trình kéo dài cả năm.

Du khách sẽ được thưởng thức vở diễn mới tại lâu đài cùng Mickey và những người bạn, chiêm ngưỡng cuộc diễu hành “Friendtastic” lớn nhất từ trước đến nay với 11 xe hoa rực rỡ và trải nghiệm phiên bản nâng cấp của show đêm với hiệu ứng trình chiếu hoành tráng, kèm màn múa drone độc đáo.

Các hoạt động gặp gỡ nhân vật và trang trí lễ hội khắp công viên cũng hứa hẹn mang lại niềm vui cho mọi lứa tuổi.

Ocean Park: Hấp dẫn từ gấu trúc đến thủy cung

Song song với Disneyland, Ocean Park là điểm hẹn quen thuộc với sự kết hợp giữa trò chơi mạo hiểm, cảnh quan đẹp và thế giới động - thực vật phong phú.

Du khách có thể gặp gỡ những chú gấu trúc khổng lồ, khám phá đại thủy cung với hàng trăm loài sinh vật biển kỳ thú. Điểm nhấn đặc biệt năm nay là 6 cá thể gấu trúc, trong đó có cặp song sinh Jia Jia và De De vừa tròn một tuổi, mang đến sức hút độc đáo cho công viên.

Công viên Thể thao Kai Tak: Biểu tượng mới

Khai trương tháng 4/2025, Công viên Thể thao Kai Tak trở thành trung tâm thể thao - giải trí tầm cỡ quốc tế mới nhất Hong Kong, gồm sân vận động chính 50.000 chỗ, trung tâm thể thao trong nhà, sân vận động công cộng cùng khu ẩm thực, mua sắm sầm uất.

Hong Kong còn được biết đến với nhiều lễ hội và hoạt động văn hóa diễn ra quanh năm. Travel blogger Lý Thành Cơ, người có kinh nghiệm du lịch hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhận xét sau chuyến đi gần đây: “Hong Kong là nơi bạn có thể tìm thấy sự hiện đại sôi động, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, lễ hội quanh năm và cả những khoảnh khắc tĩnh lặng, yên bình”.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hong Kong, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025, Hong Kong đã đón hơn 39.000 lượt khách Việt Nam, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Liew Chian Jia, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, Tổng cục Du lịch Hong Kong, chia sẻ: “Thông qua các chiến dịch tiếp thị được thiết kế riêng và những trải nghiệm du lịch sống động, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để ngày càng nhiều du khách Việt khám phá sự sôi động và đa dạng văn hóa của Hong Kong”.