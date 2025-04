Sau khi phân tích 95.352 đánh giá của du khách ở 200 điểm đến nổi tiếng hàng đầu, nền tảng lưu trữ hành lý nổi tiếng đã công bố danh sách trên. 8 trong số 10 điểm đến đầu tiên đều ở châu Âu.

Dưới đây là danh sách 5 điểm du lịch gây thất vọng nhất thế giới do Radical Storage công bố trong tháng 3 vừa qua.

1. Alton Towers (Staffordshire, Anh)

Ảnh: Tripadvisor

Lấy cảm hứng từ thành công của Disneyland tại Mỹ, Alton Towers đã được chuyển đổi thành một công viên giải trí vào những năm 1980. Tọa lạc ở Staffordshire, công viên giải trí lớn nhất nước Anh nhận được 49,4% ý kiến đánh giá tiêu cực của du khách về những trải nghiệm "tệ hại" tại đây.

Theo Radical Storage, đa số người tới đây phàn nàn rằng những trải nghiệm mà họ nhận được không xứng đáng với tiền vé bỏ ra (chiếm 18% trong tổng số đánh giá). Các trò chơi bị đánh giá là cũ kỹ, dịch vụ khách hàng và thái độ của nhân viên đều ở mức thấp.

2. Bể bơi nước nóng Széchenyi (Budapest, Hungary)

Ảnh: The Common Wanderer

Dù được biết tới là bể bơi nước nóng trị liệu lớn nhất châu Âu, song có hơn 1/3 số du khách (chiếm 37,2%) từng tới đây cho rằng chất lượng dịch vụ cũng như cơ sở vật chất của Széchenyi còn hạn chế.

3. Siam Park (Tenerife, Tây Ban Nha)

Ảnh: Tripadvisor

Tọa lạc trên đảo Tenerife, Siam Park là công viên nước lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, không ít du khách đánh giá rằng đây là "công viên nước tệ nhất thế giới" do thái độ nhân viên cục cằn, gắt gỏng và các trò chơi thường xuyên gặp sự cố.

Một số du khách cho biết họ thậm chí còn bị các nhân viên ở đây xúc phạm về cân nặng hay ngoại hình. Theo Radical Storage, khoảng 31,2% số đánh giá của du khách là về các trải nghiệm tiêu cực.

4. Time Out Market Lisboa (Lisbon, Bồ Đào Nha)

Ảnh: Time Out

Tọa lạc trong khu Cais do Sodré, chợ Time Out Market Lisboa có hơn 40 gian hàng bày bán những món ăn đặc trưng của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nhiều du khách cho rằng hương vị các món ăn tại đây có phần "khác lạ" so với những nhà hàng truyền thống khác ở Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, giá cả đắt đỏ và việc luôn đông người cũng là những điều khiến khu chợ ẩm thực nổi tiếng "mất điểm" trong mắt du khách quốc tế. Hơn 1/4 số người đánh giá (chiếm 28,4%) cho biết họ đã phải rời đi trong sự thất vọng hoặc chán nản.

5. Fontana di Trevi (Rome, Italia)

Ảnh: El Correo

Đài phun nước được mệnh danh là "nổi tiếng nhất thế giới" đứng ở vị trí thứ 5. Mặc dù, đây luôn là cái tên đứng đầu danh sách những nơi du khách nhất định phải ghé qua khi tới Rome, song nhiều ý kiến cho rằng trải nghiệm ở đây là "tẻ nhạt", chưa kể tới việc kẻ cắp luôn rình rập.

Theo phân tích của Radical Storage, cứ 4 du khách thì lại có 1 người chia sẻ về trải nghiệm tiêu cực ở đài phun nước nổi tiếng (chiếm 24,6%).