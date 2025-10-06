Hồng Kông (Trung Quốc) là sự hòa quyện độc đáo giữa nhịp sống hiện đại sôi động và nét văn hóa Á - Âu cổ điển. Với bề dày lịch sử, ẩm thực tinh tế và những trải nghiệm giải trí đẳng cấp, vùng đất này luôn nằm trong danh sách “phải đến một lần trong đời” của nhiều du khách quốc tế.

Nếu bạn có dịp ghé thăm Hồng Kông trong tháng 10 này, đừng bỏ qua những điểm đến tiêu biểu dưới đây.

1. Lễ hội Ẩm thực - “thiên đường vị giác” giữa lòng thành phố

Lễ hội ẩm thực năm nay sẽ kéo dài đến tận nửa đêm, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh HKTB

Từ ngày 23-26/10/2025, khu Central Harbourfront (bến cảng trung tâm Hồng Kông) sẽ trở thành “thiên đường ẩm thực” khi Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hồng Kông - sự kiện ẩm thực lớn nhất châu Á - chính thức diễn ra.

Năm nay, lần đầu tiên, lễ hội kéo dài đến tận nửa đêm, mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức các món ăn sáng tạo bởi đầu bếp sao Michelin, cùng nhiều sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực quốc tế và địa phương.

2. Đỉnh Thái Bình (The Peak) - Góc nhìn toàn cảnh Hồng Kông

Từ Đỉnh Thái Bình, du khách có thể ngắm trọn khung cảnh vịnh Victoria, những tòa nhà chọc trời rực sáng và đường chân trời mang tính biểu tượng của thành phố.

Trải nghiệm đặc biệt là hành trình bằng tàu điện Peak Tram, tuyến đường sắt leo núi cổ nhất châu Á với độ dốc ấn tượng.

Ngoài ngắm cảnh, du khách có thể dạo chơi trong trung tâm thương mại Peak Tower, thưởng thức cà phê hoặc ghé qua các phòng triển lãm nghệ thuật. Đỉnh Thái Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, công trình kiến trúc hiện đại và dấu ấn lịch sử.

3. Đại lộ Ngôi sao (Avenue of Stars) - Nơi tôn vinh điện ảnh Hồng Kông

Lấy cảm hứng từ Đại lộ Danh vọng Hollywood, Đại lộ Ngôi sao nằm dọc bờ biển Tsim Sha Tsui là nơi vinh danh những tên tuổi lớn của điện ảnh Hồng Kông.

Tại đây, du khách có thể tìm thấy dấu tay của Lý Tiểu Long, Trương Quốc Vinh… và chiêm ngưỡng cảnh đêm ngoạn mục khi show nhạc nước “Symphony of Lights” bừng sáng trên cảng Victoria.

Với những ai yêu thích văn hóa - nghệ thuật, Đại lộ Ngôi sao là điểm dừng chân lý tưởng để cảm nhận niềm tự hào của Hồng Kông với ngành công nghiệp điện ảnh.

4. Đền Wong Tai Sin - Biểu tượng tâm linh giữa lòng thành phố

Đền Wong Tai Sin (Hoàng Đại Tiên) là địa danh tâm linh nổi tiếng, được nhiều người tin là nơi “cầu gì được nấy”.

Ngôi đền Wong Tai Sin thờ thánh Wong Tai Sin, tọa lạc tại Cửu Long, Hồng Kông.

Ảnh: Vietravel

Kiến trúc pha trộn giữa phong cách truyền thống Trung Hoa và chi tiết hiện đại khiến ngôi đền trở thành điểm tham quan đặc sắc. Giữa nhịp sống sôi động, Wong Tai Sin mang đến không gian tĩnh lặng để du khách cảm nhận dòng chảy tâm linh song hành cùng hơi thở hiện đại của Hồng Kông.

Từ hương vị ẩm thực, cảnh quan đến những giá trị văn hóa và tâm linh, Hồng Kông luôn biết cách khiến du khách tìm thấy điều mình yêu, muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

(Tổng hợp)