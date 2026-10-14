Trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An được quy hoạch dọc Đại lộ Vinh - Cửa Lò, cách trung tâm Vinh cũ khoảng 10 km, cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị đang tạo đà phát triển cho thị trường bất động sản Cửa Lò.

Cửa Lò và những động lực tăng trưởng

Ngày 30/9/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4268/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm hành chính tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, dọc Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Với quy mô khoảng 42 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.600 tỷ đồng theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 của HĐND tỉnh, khu vực Trung tâm hành chính mới dự kiến tập trung các cơ quan đầu não của tỉnh, gồm Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng nhiều sở, ban, ngành.

Khu Trung tâm hành chính được thiết kế cho khoảng 2.130 người làm việc. Khi đi vào hoạt động, khu vực này sẽ hình thành thêm nhu cầu về dịch vụ ăn uống, văn phòng, lưu trú và một phần nhu cầu nhà ở gần nơi làm việc.

Cửa Lò đang từng bước chuyển mình với diện mạo đô thị ngày càng hiện đại. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngoài ra, động lực quan trọng đối với thị trường bất động sản Cửa Lò là mạng lưới giao thông kết nối khu vực ven biển với trung tâm đô thị và các địa bàn lân cận.

Nổi bật trong số đó là tuyến đường 72 m, Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Đây là trục giao thông đóng vai trò kết nối không gian đô thị trung tâm với khu vực biển. Song song với đó, tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò tạo thêm hành lang kết nối các địa bàn ven biển Thanh Hóa và Nghệ An. Tuyến đường dài khoảng 67,5 km được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 9/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển của địa phương.

Các tuyến Quốc lộ 46, hệ thống đường đô thị kết nối với Đại lộ Vinh - Cửa Lò và cầu Cửa Hội cũng góp phần mở rộng khả năng di chuyển giữa Cửa Lò và các địa bàn lân cận. Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh là hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối khu vực với các thị trường khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư từ nhiều địa phương.

Đáng chú ý, theo báo Nghệ An, tháng 8/2026, Sun Group đề xuất việc lập quy hoạch phía đông đường Bình Minh trở thành một điểm nhấn đặc biệt thu hút và gia tăng sự trải nghiệm của du khách, nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương

Những động lực trên khiến Cửa Lò đang từng bước thay đổi diện mạo. Từ một đô thị nổi bật với du lịch biển, Cửa Lò đang từng bước mở rộng vai trò, tạo dư địa phát triển nhà ở, thương mại và dịch vụ, qua đó, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong dài hạn.

AN Village - thêm lựa chọn an cư và kinh doanh kề cận Trung tâm hành chính mới

Nằm gần khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính mới, dự án AN Village sở hữu tọa độ giao cắt giữa hai tuyến đường huyết mạch là Quốc lộ 46 có lộ giới 58 m và Sào Nam rộng 36 m, giúp cư dân dễ dàng kết nối và di chuyển tới khu vực xung quanh.

Vị trí này giúp dự án sở hữu tọa độ trên trục phát triển đô thị hướng biển, đồng thời gia tăng khả năng kết nối giao thông và thương mại trong khu vực.

Phối cảnh tổng thể dự án AN Village. Ảnh: Công ty cổ phần Lapinta

Dự án AN Village được kỳ vọng bổ sung thêm nguồn cung nhà ở và mặt bằng kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu tại khu vực phía Đông Nghệ An đang được dự báo gia tăng.

Dự án được quy hoạch trên diện tích 13,2 ha, tỷ lệ diện tích thương phẩm khoảng 31%. Trong đó, 2,1 ha dành cho cây xanh và mặt nước, kết hợp công viên chủ đề cùng tiện ích nội khu. Cơ cấu sản phẩm gồm nhiều loại hình, hướng tới cả nhu cầu ở thực và kinh doanh.

Trong tổng thể dự án, 99 căn shophouse do chủ đầu tư xây dựng, được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và thương mại. Với lợi thế vỉa hè rộng và khoảng lùi phía trước thông thoáng, dòng sản phẩm này phù hợp với các mô hình như cà phê, spa, showroom, văn phòng hoặc dịch vụ lưu trú.

Các căn shophouse được quy hoạch trên những tuyến đường lõi trung tâm của dự án. Ảnh phối cảnh: Công ty cổ phần Lapinta

Ở nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, AN Village có 185 lô đất liền kề với diện tích linh hoạt từ 96 - 132 m². Quy hoạch chú trọng khả năng đón ánh sáng, thông gió tự nhiên và tối ưu diện tích xây dựng, đồng thời bảo đảm kết nối với hệ thống tiện ích nội khu.

Thiết kế mẫu nhà liền kề hiện đại tại AN Village. Ảnh: Công ty cổ phần Lapinta

Bên cạnh đó là 46 lô đất biệt thự, diện tích linh hoạt từ 176 - 252 m² hướng công viên và hồ trung tâm. Quỹ đất rộng và khả năng tiếp cận không gian xanh phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống riêng tư, gần gũi thiên nhiên.

Các lô đất biệt thự tại AN Village được bố trí hướng công viên và hồ trung tâm. Ảnh phối cảnh: Công ty cổ phần Lapinta

Trong tổng số 330 sản phẩm thấp tầng, 231 lô đất nền cho phép chủ sở hữu chủ động xây dựng theo thiết kế mẫu, đảm bảo tính hiện đại và đồng bộ cho toàn khu.

Định hướng kết hợp không gian sống, cảnh quan xanh với sản phẩm đất nền và nhà ở kiểu mẫu của AN Village đem đến nguồn cung bất động sản thấp tầng, đón đầu nhu cầu đang hình thành tại khu vực Cửa Lò, gắn với quá trình phát triển đô thị dài hạn của khu vực.

(Nguồn: Công ty cổ phần Lapinta)